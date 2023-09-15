Директор «Салавата»: «Ливо отыграл несколько сотен матчей в НХЛ, отлично показал себя в АХЛ. Он способен повысить общий уровень мастерства команды»

Теги Салават Юлаев АХЛ КХЛ Кубок Колдера Василий Чижов Джош Ливо Хоккей

Василий Чижов прокомментировал переход Джоша Ливо в «Салават Юлаев».

«Мы следили за Ливо. Джош – праворукий форвард, способный сыграть на обоих флангах. У него хороший бросок, мы ждем от этого трансфера усиления в большинстве.

Ливо отыграл несколько сотен матчей в НХЛ, отлично показал себя в АХЛ, завоевывал Кубок Колдера. Он способен повысить общий уровень мастерства нашей команды», – сказал спортивный директор «Салавата Юлаева» Чижов .

В прошлом сезоне 30-летний игрок провел 51 матч за «Сент-Луис» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (4+12) очков.

Всего в НХЛ Ливо провел 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка. В АХЛ – 227 игр в регулярных чемпионатах и 174 (76+98) баллов. В 53 играх Кубка Колдера в его активе 56 (23+33) очков. В 2022 году он выиграл трофей с «Чикаго Вулвс», став самым ценным игроком плей-офф.

Джош Ливо: «Райан Мерфи очень лестно отзывался о «Салавате», говорил, что мне все понравится. Хочу взять хороший старт, ударно провести плей-офф и выиграть трофей»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Meny
Дай-то Бог, чтобы новичок держал уровень Зеленых Легов )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
Василий, когда уже профильного центра для первого звена подпишем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий