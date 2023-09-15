Директор «Салавата»: «Ливо отыграл несколько сотен матчей в НХЛ, отлично показал себя в АХЛ. Он способен повысить общий уровень мастерства команды»

Василий Чижов прокомментировал переход Джоша Ливо в «Салават Юлаев».

«Мы следили за Ливо. Джош – праворукий форвард, способный сыграть на обоих флангах. У него хороший бросок, мы ждем от этого трансфера усиления в большинстве.

Ливо отыграл несколько сотен матчей в НХЛ, отлично показал себя в АХЛ, завоевывал Кубок Колдера. Он способен повысить общий уровень мастерства нашей команды», – сказал спортивный директор «Салавата Юлаева» Чижов .

В прошлом сезоне 30-летний игрок провел 51 матч за «Сент-Луис» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (4+12) очков.

Всего в НХЛ Ливо провел 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка. В АХЛ – 227 игр в регулярных чемпионатах и 174 (76+98) баллов. В 53 играх Кубка Колдера в его активе 56 (23+33) очков. В 2022 году он выиграл трофей с «Чикаго Вулвс», став самым ценным игроком плей-офф.

Джош Ливо: «Райан Мерфи очень лестно отзывался о «Салавате», говорил, что мне все понравится. Хочу взять хороший старт, ударно провести плей-офф и выиграть трофей»