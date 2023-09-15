Джош Ливо: «Райан Мерфи очень лестно отзывался о «Салавате», говорил, что мне все понравится. Хочу взять хороший старт, ударно провести плей-офф и выиграть трофей»

Теги Салават Юлаев болельщики КХЛ Кубок Гагарина Райан Мерфи Джош Ливо Саша Хмелевски Хоккей

Джош Ливо прокомментировал свой переход в «Салават Юлаев» из «Сент-Луиса».

– Я решил подписать контракт с «Салаватом», потому что знаю одну отличительную черту клуба. Здесь собрана классная команда, которая хочет побеждать. Наши желания в этом совпадают.

Мой друг Райан Мерфи в прошлом сезоне выступал в Уфе и очень лестно отзывался об организации и о клубе.

– Никогда прежде вы не играли за пределами Северной Америки. Волнуетесь?

– Это новая страна и другой хоккей. Не могу дождаться, когда увижу все своими глазами. Конечно, просто не будет, но я готов к вызовам. Уверен, что все будет классно.

– Что вы знаете об Уфе и «Салавате Юлаеве»?

– Пока только то, что Мерф рассказывал. Я слышал от него много хорошего. Он говорил, что в Уфе невероятные болельщики, сам город очень крутой и мне все обязательно понравится.

– В Уфе было много классных иностранных игроков: Умарк, Хартикайнен и другие звезды. Чувствуете ответственность?

– Да, конечно, но я в себе уверен. Думаю, мне понадобится немного времени, чтобы познакомиться с парнями, освоиться на новой площадке и начать приносить пользу «Салавату Юлаеву».

– Общались с Сашей Хмелевски по поводу команды?

– Мы списывались перед подписанием контракта. Он отличный хоккеист, который любит и умеет забивать. Я с удовольствием стану его партнером по команде и помогу ему на льду.

– Какие задачи для себя ставите в «Салавате Юлаеве»?

– Хочу взять хороший старт, набрать обороты, ударно провести плей-офф и, конечно, выиграть трофей. Для меня это новый этап, я чувствую приятное волнение, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Ливо.

«Салават» подписал канадского форварда Ливо на год. У него 16 очков в 51 матче за «Сент-Луис» в прошлом сезоне

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3 комментария

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Зимфир Кадыров
В наших зелёных сердцах Уфы пополнение,и волнение
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Зимфир Кадыров
))))
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Зимфир Кадыров
Будем смотреть на деле))) думается человек просто не разбрасывается словами,главное без травм удачи в Салаватке)))
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