Форвард «Сибири» Бек о 2:1 со СКА: «Большая победа. Мы хотели бы лучше сыграть дома»

Тэйлор Бек оценил победу «Сибири» над СКА (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Большая победа, действительно. У нас были тяжелые предыдущие игры. Мы хотели бы лучше сыграть дома. Предыдущая игра получилась очень тяжелой с самого начала.

Выбыл Мерфи – это большая потеря. Но никаких оправданий, нам нужно искать способы победить, мы сделали это сегодня. Эта победа не получилась миленькой, но она точно очень важная.

Сбросил ли груз ответственности с плеч дублем? Скорее сбросил в прошлой игре, когда забил первый гол в сезоне. Иногда так бывает – сначала долго не забиваешь, потом сразу несколько раз в течение нескольких игр. Это делает хоккей хоккеем», — сказал нападающий « ».