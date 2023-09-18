Форвард «Сибири» Бек о 2:1 со СКА: «Большая победа. Мы хотели бы лучше сыграть дома»

Теги Сибирь СКА КХЛ Тэйлор Бек Хоккей

Тэйлор Бек оценил победу «Сибири» над СКА (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Большая победа, действительно. У нас были тяжелые предыдущие игры. Мы хотели бы лучше сыграть дома. Предыдущая игра получилась очень тяжелой с самого начала.

Выбыл Мерфи – это большая потеря. Но никаких оправданий, нам нужно искать способы победить, мы сделали это сегодня. Эта победа не получилась миленькой, но она точно очень важная.

Сбросил ли груз ответственности с плеч дублем? Скорее сбросил в прошлой игре, когда забил первый гол в сезоне. Иногда так бывает – сначала долго не забиваешь, потом сразу несколько раз в течение нескольких игр. Это делает хоккей хоккеем», — сказал нападающий «Сибири».

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1 комментарий

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KasperSurgut
Спасибо Сибири за результат, как большие Ак Барса говорю... Когда уже болелы СКА будут на арене с плакатами сидеть: "Ромка, отправь сам себя в отставку"?
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