Евгений Артюхин: «Можно похвалить СКА – паники нет, активный хоккей продолжается. «Сибирь» было даже жалко – им пришлось выживать, с трудом стояли на ногах»

Евгений Артюхин похвалил СКА на фоне серии из пяти поражений подряд.

Команда Романа Ротенберга проиграла « » (1:2) в матче Фонбет чемпионата .

«В целом можно похвалить СКА за то, как команда реагирует на неудачную серию.

Видно, что паники в Петербурге нет. Игроки и тренеры продолжают играть в свой активный хоккей.

Да, голы пока не идут, но сибиряков в какой-то момент было даже жалко – они переигрывали смены и в третьем периоде, казалось, уже с трудом стояли на ногах.

Да, в первом периоде им немного повезло, когда гости реализовали почти все, что создали, а дальше им в буквальном смысле пришлось выживать. Ну и , конечно, было великолепен.

Конечно, болельщики СКА вряд ли могут быть довольны результатом, но им нужно набраться терпения.

Если армейцы продолжат показывать такой же боевой хоккей, как сегодня, у команды все будет в порядке», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.