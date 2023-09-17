Евгений Артюхин: «Можно похвалить СКА – паники нет, активный хоккей продолжается. «Сибирь» было даже жалко – им пришлось выживать, с трудом стояли на ногах»
Евгений Артюхин похвалил СКА на фоне серии из пяти поражений подряд.
Команда Романа Ротенберга проиграла «Сибири» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«В целом можно похвалить СКА за то, как команда реагирует на неудачную серию.
Видно, что паники в Петербурге нет. Игроки и тренеры продолжают играть в свой активный хоккей.
Да, голы пока не идут, но сибиряков в какой-то момент было даже жалко – они переигрывали смены и в третьем периоде, казалось, уже с трудом стояли на ногах.
Да, в первом периоде им немного повезло, когда гости реализовали почти все, что создали, а дальше им в буквальном смысле пришлось выживать. Ну и Антон Красоткин, конечно, было великолепен.
Конечно, болельщики СКА вряд ли могут быть довольны результатом, но им нужно набраться терпения.
Если армейцы продолжат показывать такой же боевой хоккей, как сегодня, у команды все будет в порядке», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
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