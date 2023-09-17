Евгений Артюхин: «Можно похвалить СКА – паники нет, активный хоккей продолжается. «Сибирь» было даже жалко – им пришлось выживать, с трудом стояли на ногах»

Теги Сибирь СКА Евгений Артюхин КХЛ Антон Красоткин Чемпионат.com Хоккей

Евгений Артюхин похвалил СКА на фоне серии из пяти поражений подряд.

Команда Романа Ротенберга проиграла «Сибири» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«В целом можно похвалить СКА за то, как команда реагирует на неудачную серию.

Видно, что паники в Петербурге нет. Игроки и тренеры продолжают играть в свой активный хоккей.

Да, голы пока не идут, но сибиряков в какой-то момент было даже жалко – они переигрывали смены и в третьем периоде, казалось, уже с трудом стояли на ногах.

Да, в первом периоде им немного повезло, когда гости реализовали почти все, что создали, а дальше им в буквальном смысле пришлось выживать. Ну и Антон Красоткин, конечно, было великолепен.

Конечно, болельщики СКА вряд ли могут быть довольны результатом, но им нужно набраться терпения.

Если армейцы продолжат показывать такой же боевой хоккей, как сегодня, у команды все будет в порядке», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

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10 комментариев

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Alexander91
У них группа есть где-то в телеграмме,массово давать хорошие комментарии по СКА?Будь на месте РР другой тренер,уже бы появлялись новости: «(Имя) может покинуть СКА в случае поражения в следующей игре» или «(Имя) дали 3 игры на исправление ситуации»
+8
-1
+7
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Booligan
Так жалко, что подарили жалких 3 очка. Зато отлично стояли на ногах (не все, один все-таки исполнил тулуп)
+4
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Roman Schmidt
первыйшлифовальщик отметился,щас и другие хозяину заглянут в заднийпривод
+4
0
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Огюст
Артюхин , есть пословица в которой говорят :Победителей не судят , так как у них победа в " кармане ," а значит были лучшими ! А , ты судишь победителей -Сибирь и нахваливаешь проигравших -Ска ! Количество бросков в матче забывается , а вот счёт матча остаётся в туртаблице и в истории хоккейной !
+3
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+3
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Евгений Исаев
Да уж... Во всем видеть позитивные моменты - это либо умение их находить, либо скудоумие, чтобы понимать масштабы катастрофы.
+2
0
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Георгий Волков
Похвалим! Сплотимся!
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Maxim Shumov
Да, Йозе вообще Сибирь укатал, но шанса не оставил
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Machine Head
Какой же Артюхин ######! Ты же сам бывший игрок . Как ты можешь говорить такие вещи - еле стояли на ногах… тьфу
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Alex the brave
Операция подлиза выходит на новый уровень. ахаха
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Юрец55
Ответ Alexander91
У них группа есть где-то в телеграмме,массово давать хорошие комментарии по СКА?Будь на месте РР другой тренер,уже бы появлялись новости: «(Имя) может покинуть СКА в случае поражения в следующей игре» или «(Имя) дали 3 игры на исправление ситуации»
Рябыкин подтвердит
0
0
0
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