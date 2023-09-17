Немировски о том, пробил ли победой над СКА дорогу в КХЛ тренерам из пивной лиги: «Макдэвид тоже играет в пивной лиге. Это было на эмоциях – бывает»

Теги Сибирь СКА Дэвид Немировски НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Коннор Макдэвид Хоккей

Дэвид Немировски прокомментировал слова о «тренере из пивной лиги».

«Сибирь» победила СКА (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как вы считаете, победой над одним из грандов КХЛ вы пробили дорогу в лигу тренерам из североамериканских пивных лиг?

– Думаю, без комментариев. Это было сказано на эмоциях. Но не буду комментировать про какие-то канадские лиги.

Знаю, что Коннор Макдэвид тоже играет в пивной лиге. Думаю, это было просто на эмоциях. Бывает, – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

В межсезонье СКА и «Сибирь» провели матч на турнире Пучкова. В этой игре хоккеист «Сибири» Илья Морозов применил силовой прием против Захара Бардакова.

После игры главный тренер СКА заявил о Немировски: «В пивной лиге в Канаде работал, наверное. Не знаю, по каким правилам он собирается дальше работать в КХЛ».

6 комментариев

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Розе Ротенбергино
Уверен, Йозе даже не знает, кто такой Немировски. Играл в НХЛ, в КХЛ и за СКА, между прочим. А где играл Ротенберг? В ночной лиге Путина.
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Персональные данные Номер 67327384
над одним из грандов.
+4
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Crosby andrei
Судя по счету , очень хороший уровень в пивной лиги.
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Paha Harosh
Хорошо ответил, пусть 🤡задумается
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ARoman91
Подколол так подколол
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Strannix
Ответ Розе Ротенбергино
Уверен, Йозе даже не знает, кто такой Немировски. Играл в НХЛ, в КХЛ и за СКА, между прочим. А где играл Ротенберг? В ночной лиге Путина.
Ромка же по молодежке всю Финляндию разрывал (по 4-5 шайб за матч забивал, с его слов)))
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