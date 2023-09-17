Немировски о том, пробил ли победой над СКА дорогу в КХЛ тренерам из пивной лиги: «Макдэвид тоже играет в пивной лиге. Это было на эмоциях – бывает»

Дэвид Немировски прокомментировал слова о «тренере из пивной лиги».

«Сибирь» победила (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как вы считаете, победой над одним из грандов КХЛ вы пробили дорогу в лигу тренерам из североамериканских пивных лиг?

– Думаю, без комментариев. Это было сказано на эмоциях. Но не буду комментировать про какие-то канадские лиги.

Знаю, что тоже играет в пивной лиге. Думаю, это было просто на эмоциях. Бывает, – сказал главный тренер «Сибири» .

В межсезонье СКА и «Сибирь» провели матч на турнире Пучкова. В этой игре хоккеист « » Илья Морозов применил силовой прием против Захара Бардакова.

После игры главный тренер СКА заявил о Немировски: «В пивной лиге в Канаде работал, наверное. Не знаю, по каким правилам он собирается дальше работать в КХЛ».