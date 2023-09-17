СКА забил 2 гола в 3 домашних матчах сезона КХЛ после выездной серии

СКА забил лишь два гола в домашних матчах сезона КХЛ.

Команда под руководством проиграла « » (1:2) в игре Фонбет чемпионата .

Вернувшись с четырехматчей выездной серии, СКА забросил только две шайбы в трех встречах на домашней площадке.

Питерцы ни разу не отличились в матче со « » (0:3) и забил один раз московскому « » (1:3).

Следующий матч в Ледовом СКА проведет против «Северстали».