СКА забил 2 гола в 3 домашних матчах сезона КХЛ после выездной серии
СКА забил лишь два гола в домашних матчах сезона КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Вернувшись с четырехматчей выездной серии, СКА забросил только две шайбы в трех встречах на домашней площадке.
Питерцы ни разу не отличились в матче со «Спартаком» (0:3) и забил один раз московскому «Динамо» (1:3).
Следующий матч в Ледовом СКА проведет против «Северстали».
слишком твердые были. непривычно так играть
Главное это идея и философия игры, в научном наследии для будущих поколений хоккеистов.
2) Играли против ветра - шайба не шла в ворота соперника
без ошибок не приобретается опыт
но без очков в плов не выходят)