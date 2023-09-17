СКА забил 2 гола в 3 домашних матчах сезона КХЛ после выездной серии

Теги Сибирь СКА Спартак КХЛ Динамо Роман Ротенберг Хоккей

СКА забил лишь два гола в домашних матчах сезона КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Вернувшись с четырехматчей выездной серии, СКА забросил только две шайбы в трех встречах на домашней площадке.

Питерцы ни разу не отличились в матче со «Спартаком» (0:3) и забил один раз московскому «Динамо» (1:3).

Следующий матч в Ледовом СКА проведет против «Северстали».

18 комментариев

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Леонид Гордеев
шайбы передержали в холодильнике.
слишком твердые были. непривычно так играть
+17
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+17
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Maxim Shumov
Еще и 1 гол в равных составах за 4 матча. Нападение уровня Питтсбурга/Тампы/Чикаго в их лучшие годы
+9
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+9
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Ярик01
У нас хоккей в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем?
Главное это идея и философия игры, в научном наследии для будущих поколений хоккеистов.
+5
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+5
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Рубикон
Три игры дома…тяжело играть при давлении, трибуны просят голов….сказал главный любитель просмотра хоккея по тв РРБ
+6
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+5
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Maxim Shumov
1) Перед домашней серией система летала в самолёте. Забрасывать в таком состоянии - очень тяжело
2) Играли против ветра - шайба не шла в ворота соперника
+3
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+3
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Сергей Омиго
Ответ Иван Шуткин
А кто там будет забивать?) Толчинский и Грицук это первое звено) Катастрофа просто) Это вообще не звезды в наших реалиях, а Мичкова отпустили, хотя он сильней этих ребят в плане результативности. Толчинский был хорош с Канадцами. Ска скатился конечно, а состав просто позорище, если это был Амур, то нормально
Что ты несешь,состав не тот,да он перебрал полКХЛ,он в том году угробилхкСочи,в22 забрал Ивана Мищенко,он тянул Сочи,а потом выкинул,как щенка,в23забралПопугаева,Глотова,Алтыбармакяна и они оказались не удел,пока он не наиграется не будет в Питере хоккея,так,что советы свои для тещи оставь
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личные рекорды это не хоккей
Искупали в народной " любви" ну или в г... не
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Это всё система
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случайный прохожий
Дальше меньше
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balander09
без поражений не бывает побед
без ошибок не приобретается опыт
но без очков в плов не выходят)
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Strannix
Выездная серия тяжёлая была, видать пешая))
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Сергей Таран
странно , там же Грицук
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Machine Head
Хороший график поражений на домашнем льду от Спартака , Динамо и Сибири .
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андрэ
Ребята просто копят силы на тяжёлые перелеты
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Евгений Кузнецов
Копят силы для следующих поездок))) Система, ёпта!!!🤡🤡🤡
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Strannix
Ответ Maxim Shumov
Еще и 1 гол в равных составах за 4 матча. Нападение уровня Питтсбурга/Тампы/Чикаго в их лучшие годы
И кто из состава ска Кросби, Малкин, Кейн?
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