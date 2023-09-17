«Бостон» показал 3 комплекта формы в честь 100-летия клуба

Теги Бостон фото НХЛ игровая форма стиль Хоккей

«Бостон» представил 3 комплекта формы в честь 100-летия клуба.

Команда будет играть в этой форме в сезоне-2023/24.

«Брюинс» были основаны в 1924 году и стали первым клубом из США, вступившим в НХЛ.

Клуб представил домашний и выездной свитеры, а также винтажную альтернативную форму для ряда матчей против команд «Оригинальной шестерки». 

На правом плече размещена нашивка в честь 100-летия клуба. На правом и левом рукавах – по три золотые полосы (в общей сложности шесть) в честь шести побед клуба в Кубке Стэнли (1929, 1939, 1941, 1970, 1972 и 2011 год).

Ранее «Бостон» представил логотип в виде литеры B в честь 100-летия клуба. 

 

 

Фото: www.nhl.com/bruins

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2 комментария

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Вадим Сидоров
Можно было по-интереснее альтернативку сделать - а так она практически не отличается от основной.
Обыграть дизайн формы 1924 http://m.nhluniforms.com/Bruins/Bruins03.png
+6
0
+6
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jqzn88xn6n
Второй и третий комплекты клевые!)
+2
0
+2
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