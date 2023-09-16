Самсонов по приглашению клуба посетит первый матч «Бостона» в сезоне НХЛ 

Сергей Самсонов планирует посетить первый матч «Бостона» в сезоне-2023/24.

Клуб НХЛ пригласил Самсонова в связи с вхождением в число 100 легендарных игроков клуба.

«О том, что я вошел в этот список, узнал из прессы, хотя с апреля был на связи с «Бостоном» и знал о праздновании 100-летия клуба. Еще в июне меня пригласили в Бостон на первую игру, видимо, в связи с этим событием.

Я ответил на приглашение согласием, приеду на первый матч. Надеюсь, что многие также приедут для участия в этом празднике, и знаю, что до игры планируется большая вечеринка.

Этот город, как и команда, для меня и моей семьи стал вторым родным домом, и летом мы приезжаем туда, посещаем места, где жили раньше. Казалось, когда уехал из Бостона, вроде бы перевернул хоккейную страницу. И поэтому для меня было огромной честью стать частью команды из 100 лучших игроков клуба», – сказал Самсонов.

«Бостон» стал первым клубом Самсонова в НХЛ, за него он выступал с 1997 по 2006 год.