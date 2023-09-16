Дмитрий Вершинин: «Секрет успеха «Торпедо» – советский хоккей Ларионова, грамотный тренер по физподготовке и надежная игра вратаря»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Иван Кульбаков Хоккей

Экс-тренер системы СКА Дмитрий Вершинин высказался о секрете успеха «Торпедо».

Клуб выиграл все 5 матчей сезона-2023/24. Команда тренера Игоря Ларионова – единственная без поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Я считаю правильный подход в физической подготовке одним их главных составляющих успеха команды. И здесь стоит отметить работу тренера по ОФП Филиппа Арзамасова.

Игорь Ларионов – крутой психолог в первую очередь. Многие недооценивают эту составляющую подготовки.

Ларионов выиграл все в современном хоккее. В подготовительном и организационном процессе у него грамотные помощники тренерского цеха.

В прошлом сезоне ждал их провала. Но успешная игра вратаря – залог успеха любой команды. Никакая тактика и подход ничего не сделают для побед, если у тебя в команде нет надежного вратаря. Я имею в виду игру Ивана Кульбакова. Отмечу, что прошлом сезоне в каждой игре команды из-за провалов было по 5 выходов один в ноль.

Если резюмировать, то секрет успеха «Торпедо» состоит в следующем: грамотный, современный тренер по физподготовке, советский хоккей Ларионова, в котором игрокам позволяется творить на льду, а не работать, плюс надежная игра вратаря», – сказал экс-главный тренер «СКА-1946» Вершинин.

«Торпедо» Ларионова – лучшая команда прямо сейчас: лидирует без поражений и с хет-триками под группу ABBA

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1 комментарий

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sd4fmwrvz8
Вот она Система 👌а Ротенберг наверно думает вот бы мне такого помощника😁и все заслуги на свой счет бы записывал
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