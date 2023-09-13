Гусев – лучший бомбардир КХЛ с 10 очками в 6 матчах. Форвард «Динамо» набрал 6 баллов в 2 последних играх

Никита Гусев лидирует в гонке бомбардиров КХЛ.

Нападающий московского «Динамо» набрал 3 (1+2) очка в матче Фонбет чемпионата против (4:1).

Во втором матче подряд набрал три очка. Это же ему удалось сделать в прошлой игре с «Барысом» (4:3 ОТ) – 3 (0+3) балла.

Также Гусев отметился результативными действиями в 5 из 6 играх со старта чемпионата.

Никита занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 10 (3+7) очков.

В межсезонье нападающий перешел в « » из СКА.