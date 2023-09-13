Гусев – лучший бомбардир КХЛ с 10 очками в 6 матчах. Форвард «Динамо» набрал 6 баллов в 2 последних играх

Теги ЦСКА СКА КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Никита Гусев лидирует в гонке бомбардиров КХЛ.

Нападающий московского «Динамо» набрал 3 (1+2) очка в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:1).

Во втором матче подряд Никита Гусев набрал три очка. Это же ему удалось сделать в прошлой игре с «Барысом» (4:3 ОТ) – 3 (0+3) балла.

Также Гусев отметился результативными действиями в 5 из 6 играх со старта чемпионата.

Никита занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 10 (3+7) очков.

В межсезонье нападающий перешел в «Динамо» из СКА.

10 комментариев

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Максим Аванькин
А дядя Рома избавился от него по самой глупой ведь причине. Пиво он много пьет. Что то не сказывается это на результате. Не находишь дядя Рома?
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Почтенный эльф
Мастерство не пропьёшь!
+11
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Серый
вот алкаш!
+12
-1
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Machine Head
Гусев красавчик . Очень много работает без шайбы , своими действиями всегда двоих натягивает на себя . Ну и заслуженно вышел в единоличные бомбардиры .
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Ярик01
И немедленно выпил
+2
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Вольфсбург
С правого фланга сегодня хорошо заряжал с ходу. Один раз в цель, один раз в Шарыченкова, один раз мимо. Это уже есть на что смотреть, в сегоднейшей игре был очень заряжен! Так держать!
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marshal .masha
Гусев лучший игрок лиги сейчас, выделяются ОДейл, Уил. Состав отличный собрали, должны выходить в финал
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Prb42
Не, ну понятно все, перешёл с жигулевского на охоту крепкое. Лучший тренер галактики не даст соврать.
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Crenk
В КХЛ безусловно топовый игрок
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