Бардаков об установке СКА на игру с «Динамо»: «Доводить до ворот и просто копать. Мало матчей провели, и не каждый понимает, как мы играем в обороне»

Захар Бардаков назвал причины поражения СКА от «Динамо».

СКА уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Считаю, хорошо сыграли. Начали здорово, владели шайбой, владели инициативой. Да, пропустили, проиграли первый период, но по содержанию было неплохо.

На второй период выходили с уверенностью, но подвели удаления. Те, кто играет в меньшинстве, сильно закислились.

Потом было тяжело продолжить игру в этом периоде. Нужна была пауза. В третьем уже подвела реализация моментов. Много создаем и не забиваем – это, конечно, печально.

– Команда здорово начала матч, но потом пропустила две шайбы за три минуты. Что случилось?

– Мы долго разбирали большинство « ». Но Джиошвили забросил две в большинстве.

А вторая шайба – там в равных составах парни чуть-чуть не разобрались, как в зоне играть.

Все идет от того, что мало матчей провели, и не каждый понимает, как мы играем в зоне обороны. Думаю, все придет с опытом.

Мы это все вместе проживаем. У нас в команде все хорошо – это главное.

– Что мешало СКА при реализации большинства? Показалось, что было зашкаливающее желание забить.

– Думаю, в таких ситуациях в голове у каждого закрадывается мысль о том, что он хочет стать героем. Реализовать свой момент.

Но парни, которые выходят играть в такие ответственные моменты, они все понимают. Им приходит шайба, есть задача бросить, довести до ворот. Это была одна из установок на игру – доводить до ворот и там уже просто копать.

Есть те, кто мало сыграл, может быть, им было тяжело, но были и хорошие моменты в большинстве, проходили хорошие поперечные передачи. Просто нужна реализация, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.

😱 СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише