Гендиректор «Динамо» о перекрестном плей-офф: «Чем раньше начнется противостояние Востока и Запада, тем более высокие будут ТВ-рейтинги. КХЛ заработает больше денег»

Теги болельщики рейтинги телевидение КХЛ Кубок Гагарина Динамо Чемпионат.com Сергей Сушко Хоккей

Гендиректор «Динамо» высказался о системе перекрестного плей-офф в КХЛ.

– Одним из главных решений, принятых в ходе работы прошлого совета директоров КХЛ, стало введение перекрестного плей-офф со второго раунда. Как к нему относитесь?

– Еще раз повторюсь, что все решения КХЛ направлены на увеличение коммерческой привлекательности. В первую очередь клубы играют для зрителей.

Я думаю, что противостояние Востока и Запада, чем раньше финала оно начнется, тем более высокие будут ТВ-рейтинги, тем больше зрителей будет на трибунах. Так что это очень хорошее решение.

– Скептики идеи говорят о значительном увеличении затрат, связанных с логистикой. Те же перелеты.

– Вы понимаете, вот лично мое мнение – эти перелеты в общем финансовом котле не будут играть большой роли. Мы же играем для болельщиков. И лига старается быть привлекательной, а чтобы она была привлекательной, должны быть высокие рейтинги и на трибунах должно быть много народа.

Тогда КХЛ заработает больше денег, а лига всегда честно делится с клубами своими доходами от ТВ-прав и от коммерческой составляющей. Поэтому это не будет большой проблемой для клубов, – сказал Сергей Сушко.

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2 комментария

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oberkorn
Думается, что эту идею продавил ротенберг. Тем интереснее будет болеть против них, особенно учитывая их усталость от перелётов. Дай бог им в соперники амур или адмирал.
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