Сергей Сушко считает Никиту Гусева топ-игроком КХЛ.

«Новички сразу же показывают себя в деле, и теперь не начнутся разговоры, на кого мы потратили деньги? Слава богу, что в «Динамо» такого нет. Наши спонсоры – это здравомыслящие люди, которые понимают, что всегда нужно какое-то время на адаптацию, чтобы хоккеисты услышали и приняли требования тренерского штаба и смогли вписаться в коллектив.

У нас не было никакой паники и какого-то нагнетания. Тот же – это топ-игрок КХЛ, и мы прекрасно знали, кого берем в команду.

Здесь надо отдать должное нашим акционерам, Банку ВТБ и президенту клуба Виктору Воронину, который всегда старается убрать весь негатив от команды, чтобы ситуация не нагнеталась. Как говорится, цыплят считают по осени, а в хоккее по весне. Наступит весна, и тогда будем подводить какие-то результаты.

По трем сыгранным матчам нагнетать ситуацию – было бы в корне неправильно», – сказал генеральный директор « » Сушко.