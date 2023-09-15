Гендиректор «Динамо» о новичках: «Спонсоры понимают, что на адаптацию нужно время. Нагнетания не было. Тот же Гусев – топ-игрок, прекрасно знали, кого берем»

Теги Никита Гусев Динамо Чемпионат.com Сергей Сушко Виктор Воронин Хоккей

Сергей Сушко считает Никиту Гусева топ-игроком КХЛ.

«Новички сразу же показывают себя в деле, и теперь не начнутся разговоры, на кого мы потратили деньги? Слава богу, что в «Динамо» такого нет. Наши спонсоры – это здравомыслящие люди, которые понимают, что всегда нужно какое-то время на адаптацию, чтобы хоккеисты услышали и приняли требования тренерского штаба и смогли вписаться в коллектив.

У нас не было никакой паники и какого-то нагнетания. Тот же Никита Гусев – это топ-игрок КХЛ, и мы прекрасно знали, кого берем в команду.

Здесь надо отдать должное нашим акционерам, Банку ВТБ и президенту клуба Виктору Воронину, который всегда старается убрать весь негатив от команды, чтобы ситуация не нагнеталась. Как говорится, цыплят считают по осени, а в хоккее по весне. Наступит весна, и тогда будем подводить какие-то результаты.

По трем сыгранным матчам нагнетать ситуацию – было бы в корне неправильно», – сказал генеральный директор «Динамо» Сушко.

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