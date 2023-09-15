Артюхин о Мичкове: «Ты можешь быть суперзвездой в МХЛ, но попадаешь в раздевалку к мужикам в КХЛ – и легко потеряешься. Матвей правильно говорит, что нужно терпение»

Евгений Артюхин поделился мыслями о ситуации с Матвеем Мичковым.

СКА отдал форварда в аренду в «Сочи».

– Я себя поймал на мысли, что Мичков в свои 18 лет не такой уж и новичок, потому что мы о нем слышим уже года три.

– Матвей сам понимает, что в его ситуации главное – это терпение.

– И ведь он прав. Это очень тяжелый путь, когда ты переходишь из молодежного во взрослый хоккей. Ты можешь быть суперзвездой в МХЛ, но попадаешь в КХЛ в раздевалку к мужикам – и легко потеряешься. Потому что там совсем другой хоккей, и ты можешь не проявить себя в полной мере.

Тебе ведь не будут сразу давать по 20 минут за матч, ставя в первую бригаду большинства. Это место нужно выгрызать зубами.

Матвей правильно говорит, что ему нужно терпение. Но есть более важный фактор – это труд. Только через работу ты можешь подняться наверх. Надо выходить и пахать на каждой тренировке.

Неважно, ставят тебя в основу или держат в запасе, а может, выпускают на пару смен. Но нужно доказывать тренеру каждый день, что ты готов играть в первом составе и что тебе можно доверять, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.