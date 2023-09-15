Андрей Кузьменко: «Прошлым летом я ел много вафель с «Нутеллой», клубникой и бананами. Сейчас худею. Никакого шоколада, мороженого»

Теги Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко ЗОЖ Хоккей

Андрей Кузьменко рассказал, что отказался от шоколада перед вторым сезоном в НХЛ.

В дебютном сезоне в НХЛ форвард набрал 74 (39+35) очка в 81 игре.

– В прошлом сезоне это очень плохо влияло на меня, мой вес. Сейчас я худею. Прошлым летом я ел много вафель.

– Вафли с сиропом и взбитыми сливками?

– Нет, хуже. Вафли, потом «Нутелла», потом клубника, потом бананы. Вафли не дают мне ничего хорошего. Они мне нравятся, но дают ничего хорошего.

Этим летом для меня действуют правила: никакого шоколада, никакой «Нутеллы», никакого мороженого в моей морозилке. Если хочешь мороженого, тогда иди в магазин. Но я остаюсь дома, – сказал нападающий «Ванкувера» Кузьменко.

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4 комментария

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Einfach Safari
все мы немного кузьменки)
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Вадим Сидоров
Нормально всё. Ты же всё-таки хоккеист, а не фигурист)
Нужен жирок в пределах разумного
180 см и 88 кг
+1
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Bashibuzuck
А твой полный тезка, известный музыкант, с 2015го года вообще ничего не ест😔😔😔
+1
0
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ftw2002@yandex.ru
Во проблемы у человека! Как он мучается бедненький!
0
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