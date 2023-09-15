Андрей Кузьменко: «Прошлым летом я ел много вафель с «Нутеллой», клубникой и бананами. Сейчас худею. Никакого шоколада, мороженого»

Андрей Кузьменко рассказал, что отказался от шоколада перед вторым сезоном в НХЛ.

В дебютном сезоне в НХЛ форвард набрал 74 (39+35) очка в 81 игре.

– В прошлом сезоне это очень плохо влияло на меня, мой вес. Сейчас я худею. Прошлым летом я ел много вафель.

– Вафли с сиропом и взбитыми сливками?

– Нет, хуже. Вафли, потом «Нутелла», потом клубника, потом бананы. Вафли не дают мне ничего хорошего. Они мне нравятся, но дают ничего хорошего.

Этим летом для меня действуют правила: никакого шоколада, никакой «Нутеллы», никакого мороженого в моей морозилке. Если хочешь мороженого, тогда иди в магазин. Но я остаюсь дома, – сказал нападающий «Ванкувера» Кузьменко.