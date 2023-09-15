Гендиректор «Динамо» о развитии КХЛ: «Лига движется в правильном направлении. Все решения верные и абсолютно своевременные»
Гендиректор «Динамо» поддержал политику руководства КХЛ.
«На совете директоров КХЛ обсуждали вещи, связанные с развитием КХЛ. Лига движется в правильном направлении. Все решения правильные и абсолютно своевременные. Обсуждали вопросы финансовой дисциплины, пол и потолок зарплат.
Все пришли к мнению, что принятые лигой решения оказались верными. Это показала практика. Это показала жизнь.
Лига увеличила свою коммерческую привлекательность, в КХЛ потянулись спонсоры, а раз это происходит, значит, люди понимают, что лига является привлекательным продуктом.
Поэтому мы надеемся, что КХЛ продолжит развиваться в том же направлении и с каждым годом будет только улучшаться», – сказал Сергей Сушко.
1.Потолок зарплат с учетом бонусов
2.Перераспределение доходов в пользу бедных
3.Четкие правила касательно аренд (фарм-клубов) в лиге.
4.Перестать потыкать требованиям сборной (это из разряда фантастики конечно, но все же)
5.Календарик бы тоже улучшить
На самом деле, толковые решения тоже есть, но вот своевременностью они не обременены
2)аренда внутри кхл невозможна
3)5-7 легов
Ну тогда дайте денег на игроков от тех у кого пробивается потолок
Извиняюсь,что не уточнил.
Касательно того справедливо это или нет.
Вот Барыс( получивший 18млн) получит деньги авангарда (34 млн) в первый сезон. У Барыса нет таких мощных спонсоров как у Авангарда, поэтому им дополнительные 16 млн помогут существеннее, чем клубу, который близок к потолку. Тем самым они смогут немного,но подтянутся к лидеру и навязать больше борьбы.
Лига же пытается стать той,где у всех будут максимально равные возможности, но пока нет существенных изменений. Разброс все равно большой