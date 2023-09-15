Гендиректор «Динамо» о развитии КХЛ: «Лига движется в правильном направлении. Все решения верные и абсолютно своевременные»

Гендиректор «Динамо» поддержал политику руководства КХЛ.

«На совете директоров обсуждали вещи, связанные с развитием КХЛ. Лига движется в правильном направлении. Все решения правильные и абсолютно своевременные. Обсуждали вопросы финансовой дисциплины, пол и потолок зарплат.

Все пришли к мнению, что принятые лигой решения оказались верными. Это показала практика. Это показала жизнь.

Лига увеличила свою коммерческую привлекательность, в КХЛ потянулись спонсоры, а раз это происходит, значит, люди понимают, что лига является привлекательным продуктом.

Поэтому мы надеемся, что КХЛ продолжит развиваться в том же направлении и с каждым годом будет только улучшаться», – сказал Сергей Сушко.