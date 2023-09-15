Гендиректор «Динамо» о развитии КХЛ: «Лига движется в правильном направлении. Все решения верные и абсолютно своевременные»

Теги бизнес КХЛ Динамо Чемпионат.com Сергей Сушко потолок зарплат Хоккей

Гендиректор «Динамо» поддержал политику руководства КХЛ.

«На совете директоров КХЛ обсуждали вещи, связанные с развитием КХЛ. Лига движется в правильном направлении. Все решения правильные и абсолютно своевременные. Обсуждали вопросы финансовой дисциплины, пол и потолок зарплат.

Все пришли к мнению, что принятые лигой решения оказались верными. Это показала практика. Это показала жизнь.

Лига увеличила свою коммерческую привлекательность, в КХЛ потянулись спонсоры, а раз это происходит, значит, люди понимают, что лига является привлекательным продуктом.

Поэтому мы надеемся, что КХЛ продолжит развиваться в том же направлении и с каждым годом будет только улучшаться», – сказал Сергей Сушко. 

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7 комментариев

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pizzatcarizza
Не мешало бы только небольшие поправочки внести. К примеру:
1.Потолок зарплат с учетом бонусов
2.Перераспределение доходов в пользу бедных
3.Четкие правила касательно аренд (фарм-клубов) в лиге.
4.Перестать потыкать требованиям сборной (это из разряда фантастики конечно, но все же)
5.Календарик бы тоже улучшить
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Юрий Байбурдин
Значит и он,как и предшественники под суд пойдёт.
+1
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Vadoniy
То-то у вас натурализация легионеров пошла)
На самом деле, толковые решения тоже есть, но вот своевременностью они не обременены
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Александр Филиппов
Ответ pizzatcarizza
Не мешало бы только небольшие поправочки внести. К примеру: 1.Потолок зарплат с учетом бонусов 2.Перераспределение доходов в пользу бедных 3.Четкие правила касательно аренд (фарм-клубов) в лиге. 4.Перестать потыкать требованиям сборной (это из разряда фантастики конечно, но все же) 5.Календарик бы тоже улучшить
а как перераспределять доход в пользу бедных. вот ты такой дал триллион Авангарду, как спонсор. Арену построили. команду собрали, которую смотрят по телеку и в других городах. а за твои вложения получить должен Кунь-Лунь?)
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zvezdin_yar
Ответ pizzatcarizza
Не мешало бы только небольшие поправочки внести. К примеру: 1.Потолок зарплат с учетом бонусов 2.Перераспределение доходов в пользу бедных 3.Четкие правила касательно аренд (фарм-клубов) в лиге. 4.Перестать потыкать требованиям сборной (это из разряда фантастики конечно, но все же) 5.Календарик бы тоже улучшить
1)даже если пробивают потолок бонусами, то пусть платят налог за это вползу бедных
2)аренда внутри кхл невозможна
3)5-7 легов
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zvezdin_yar
Ответ Александр Филиппов
а как перераспределять доход в пользу бедных. вот ты такой дал триллион Авангарду, как спонсор. Арену построили. команду собрали, которую смотрят по телеку и в других городах. а за твои вложения получить должен Кунь-Лунь?)
Ну типа у нас нет драфта как такового
Ну тогда дайте денег на игроков от тех у кого пробивается потолок
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pizzatcarizza
Ответ Александр Филиппов
а как перераспределять доход в пользу бедных. вот ты такой дал триллион Авангарду, как спонсор. Арену построили. команду собрали, которую смотрят по телеку и в других городах. а за твои вложения получить должен Кунь-Лунь?)
Я вообще про эти доходы писал https://www.sports.ru/hockey/1115464851-kxl-raspredelit-rekordnye-603-9-mln-rublej-mezhdu-klubami-po-itogam-se.html?utm_source=googlenewsstand
Извиняюсь,что не уточнил.
Касательно того справедливо это или нет.
Вот Барыс( получивший 18млн) получит деньги авангарда (34 млн) в первый сезон. У Барыса нет таких мощных спонсоров как у Авангарда, поэтому им дополнительные 16 млн помогут существеннее, чем клубу, который близок к потолку. Тем самым они смогут немного,но подтянутся к лидеру и навязать больше борьбы.
Лига же пытается стать той,где у всех будут максимально равные возможности, но пока нет существенных изменений. Разброс все равно большой
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