Владимир Юрзинов: «СКА – хорошая команда, не спешите увольнять Ротенберга. Сезон только начался, нужна планомерная работа, важна сыгранность»

Теги СКА Владимир Юрзинов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Юрзинов считает, что «Динамо» может продлить серию поражений СКА.

Клуб из Петербурга проиграл три из пяти матчей в сезоне и занимает десятое место в таблице Запада.

«СКА – хорошая команда, не спешите увольнять Ротенберга. Сезон только начался, нужна планомерная работа, важна сыгранность.

А «Динамо» – это мощно, видно, что москвичи на ходу уже сейчас, у них есть все шансы продлить серию поражений СКА. Но я уверен, что игра будет равной и тяжелой для соперников. У них очень разный стиль, что тоже придаст дополнительный интерес.

Сложно спрогнозировать результат», – сказал член совета директоров СКА и бывший тренер сборной СССР Юрзинов.

СКА опустился на 10-е место на Западе. Команду Ротенберга опередил «Сочи»

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13 комментариев

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Evgeny Trifonov
кто же его уволит? этот физрук сам себя и взял на работу🤦
+8
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Bartez1986
Юрзинов: Ротенберг, не спеши увольнять Ротенберга
+8
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Евгений Исаев
Ответ ivan555navi
Когда в прошлом сезоне СКА всех громил в регулярке, РР тоже хейтеры "увольняли". Так что дело не в результатах, хейтерам они не интересны.
Так же, как jopolizam)))
+5
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Aloha-hawaii
...он же памятник!...
+5
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Амфитрион
Спасибо, позитив в пятницу - это прекрасно))) А то уже судьба Романа подвисла на ниточке, ой не спеши ты нас увольнять...
+3
0
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ftw2002@yandex.ru
Уволить Ротенберга может только Ротенберг!
+2
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A. Kolchak
Дайте Роме поработать)
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ftw2002@yandex.ru
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет!
+1
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Валерий Береснев
Кто ж его уволит...Сам себя
+1
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Голуби в траве
Ответ Bartez1986
Юрзинов: Ротенберг, не спеши увольнять Ротенберга
Бойцовский клуб пересмотрел, видимо
+1
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Иван Петров
Да, да, да, нужна система. )))
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