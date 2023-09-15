Владимир Юрзинов: «СКА – хорошая команда, не спешите увольнять Ротенберга. Сезон только начался, нужна планомерная работа, важна сыгранность»
Владимир Юрзинов считает, что «Динамо» может продлить серию поражений СКА.
Клуб из Петербурга проиграл три из пяти матчей в сезоне и занимает десятое место в таблице Запада.
«СКА – хорошая команда, не спешите увольнять Ротенберга. Сезон только начался, нужна планомерная работа, важна сыгранность.
А «Динамо» – это мощно, видно, что москвичи на ходу уже сейчас, у них есть все шансы продлить серию поражений СКА. Но я уверен, что игра будет равной и тяжелой для соперников. У них очень разный стиль, что тоже придаст дополнительный интерес.
Сложно спрогнозировать результат», – сказал член совета директоров СКА и бывший тренер сборной СССР Юрзинов.
СКА опустился на 10-е место на Западе. Команду Ротенберга опередил «Сочи»
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