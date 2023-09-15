Владимир Юрзинов считает, что «Динамо» может продлить серию поражений СКА.

Клуб из Петербурга проиграл три из пяти матчей в сезоне и занимает десятое место в таблице Запада.

«СКА – хорошая команда, не спешите увольнять Ротенберга. Сезон только начался, нужна планомерная работа, важна сыгранность.

А «Динамо» – это мощно, видно, что москвичи на ходу уже сейчас, у них есть все шансы продлить серию поражений СКА. Но я уверен, что игра будет равной и тяжелой для соперников. У них очень разный стиль, что тоже придаст дополнительный интерес.

Сложно спрогнозировать результат», – сказал член совета директоров СКА и бывший тренер сборной СССР Юрзинов.

СКА опустился на 10-е место на Западе. Команду Ротенберга опередил «Сочи»