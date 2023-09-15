Тренер «Витязя» Завьялов об 1:4 от «Спартака»: «Не будем сохранять шайбу в зоне атаки – не будет голов и побед. Ребята старались, но этого мало»

Александр Завьялов оценил поражение «Витязя» от «Спартака» (1:4) в КХЛ.

«Мнение двоякое об игре, честно скажу. Хороший первый период. Даже в пропущенной шайбе не было ничего страшного. Но есть нюансы и моменты, в которых мы должны стать сильнее. Если мы не будем сохранять шайбу в зоне атаки, раскручивать атаки, не будет голов и побед. Ребята старались, хотели, но этого мало.

Через день матч, нужно подготовить голову и физическое состояние. Надо терпеть и работать. За день ничего не наиграем, нужно в первую очередь ребят морально подготовить, поднять эмоции. Без эмоций в хоккей не играют.

Уступили «Спартаку» в мастерстве? Да, у « » мастеровитые игроки. Я подставлял звено Цицюры под звено Морозова, это быстрое звено. Но исполнительское мастерство там сильнее, что здесь скрывать?» – сказал главный тренер « ».