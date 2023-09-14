Буше и Николишин – в составе «Авангарда» на игру с «Адмиралом». Оба были в списке травмированных

Теги Авангард КХЛ Иван Николишин Адмирал Рид Буше Хоккей

Рид Буше и Иван Николишин смогут сыграть за «Авангард» против «Адмирала».

Ранее клуб из Омска поместил форвардов в список травмированных. Буше рассекли губу и выбили зуб в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:5).

Несмотря на травмы, оба хоккеиста попали в состав на игру с «Адмиралом», которая начнется сегодня в 16:30 по московсокму времени.

 В 3 играх сезона Буше набрал 2 (1+1) балла, Николишин – 2 (0+2) очка.

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2 комментария

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Персональные данные Номер 67327384
Ох, картежники, ох блефовщики
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ftw2002@yandex.ru
Хорошая новость, здоровье прежде всего. Ястребы вперед!
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