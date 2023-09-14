Быков о молодежи СКА в аренде: «Ротенберг входит в штаб сборной России. Думаете, он будет мариновать талантливого игрока, который мог бы стать звездой? Это неумно»

Вячеслав Быков высказался о том, что СКА отдает молодых игроков в аренду.

– говорит, что лучшая селекционная работа была у , потому что там сохранили прежний состав и берут стабильностью. У СКА же каждый гол меняются лидеры.

– Я очень уважаю коллегу Владимира Плющева, и в какой-то степени с ним нельзя не согласиться. Но вы знаете, есть мужчины, которым нравятся блондинки, а есть те, кому нравятся брюнетки. У каждого свои взгляды. И в хоккее то же самое.

Кто-то выстраивает такую систему, кто-то по-другому. И Сергей [ ] – мой друг, коллега – выстроил такую вертикаль, создал костяк. Это уже по традициям того ЦСКА, в котором мы начинали играть. И это дает результат.

В СКА пошли по другому пути. Там создают сейчас очень серьезную базу из молодежи, которая дает возможность раскрыть свой талант. Всех невозможно переварить в одной команде, и в СКА стараются через другие команды дать игровое время молодым. Потом, видимо, будут снова привлекать.

То есть каждый идет своим путем. В конце сезона будет ясно, у кого путь был короче и продуктивнее.

– Вы имеете в виду скрытую аренду?

– Может. Не знаю. Трудно предположить, почему так. Всех же игроков не удовлетворить, которых приглашают. Любому хоккеисту, чтобы он раскрыл свой потенциал, нужно игровое время. А если ты будешь сидеть в четвертом звене или время от времени попадать в состав, то твой потенциал не раскроется.

Нельзя же быть эгоистом и собрать у себя всех талантливых игроков. Главное, чтобы они были рядом. И если даже не играют, то не будут играть против тебя. Это не та позиция, которая должна главенствовать. Хоккеисты должны играть! Тем более талантливые.

же сейчас входит в тренерский штаб сборной России. И как вы думаете, он будет мариновать талантливого игрока, который мог бы стать звездой? Это по меньшей мере неумно. Поэтому они и распределяют игроков по этим клубам. Это лишь взгляд со стороны, не более того, – сказал бывший главный тренер сборной России Быков.