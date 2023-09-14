Быков о молодежи СКА в аренде: «Ротенберг входит в штаб сборной России. Думаете, он будет мариновать талантливого игрока, который мог бы стать звездой? Это неумно»

Теги ЦСКА СКА Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Владимир Плющев Сергей Федоров КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Вячеслав Быков высказался о том, что СКА отдает молодых игроков в аренду.

Владимир Плющев говорит, что лучшая селекционная работа была у ЦСКА, потому что там сохранили прежний состав и берут стабильностью. У СКА же каждый гол меняются лидеры.

– Я очень уважаю коллегу Владимира Плющева, и в какой-то степени с ним нельзя не согласиться. Но вы знаете, есть мужчины, которым нравятся блондинки, а есть те, кому нравятся брюнетки. У каждого свои взгляды. И в хоккее то же самое.

Кто-то выстраивает такую систему, кто-то по-другому. И Сергей [Федоров] – мой друг, коллега – выстроил такую вертикаль, создал костяк. Это уже по традициям того ЦСКА, в котором мы начинали играть. И это дает результат.

В СКА пошли по другому пути. Там создают сейчас очень серьезную базу из молодежи, которая дает возможность раскрыть свой талант. Всех невозможно переварить в одной команде, и в СКА стараются через другие команды дать игровое время молодым. Потом, видимо, будут снова привлекать.

То есть каждый идет своим путем. В конце сезона будет ясно, у кого путь был короче и продуктивнее.

– Вы имеете в виду скрытую аренду?

– Может. Не знаю. Трудно предположить, почему так. Всех же игроков не удовлетворить, которых приглашают. Любому хоккеисту, чтобы он раскрыл свой потенциал, нужно игровое время. А если ты будешь сидеть в четвертом звене или время от времени попадать в состав, то твой потенциал не раскроется.

Нельзя же быть эгоистом и собрать у себя всех талантливых игроков. Главное, чтобы они были рядом. И если даже не играют, то не будут играть против тебя. Это не та позиция, которая должна главенствовать. Хоккеисты должны играть! Тем более талантливые.

Ротенберг же сейчас входит в тренерский штаб сборной России. И как вы думаете, он будет мариновать талантливого игрока, который мог бы стать звездой? Это по меньшей мере неумно. Поэтому они и распределяют игроков по этим клубам. Это лишь взгляд со стороны, не более того, – сказал бывший главный тренер сборной России Быков

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6 комментариев

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Bulat89
А кто сказал,что он умный?)
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Egorsav
Не умно, что он в принципе входит в штаб сборной!
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paster_bibo
Не должно быть вообще никакой аренды.... Т.к. в КХЛ не должно быть клубов доноров которые по ходу сезона могли бы у себя попридержать каких то игроков для "основного" клуба.
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Dragon10
Особо умом то и не блещет он
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Machine Head
Именно эгоизм в самой извращений форме. Аренда должна быть запрещена . Уже есть ВХЛ , где обкатывают молодых игроков для основного состава . Повторяю , что Быков очень хорошо воспитан , чтобы накидывать на «коллегу» потому витиевато отвечает на вопросы журналиста .
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Олег
Не умный это как раз про Рому. Это ещё слабо
сказано... И как это не замечают профессионалы. Или бояться это высказать .
Из-за Папы Ротенберга....
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