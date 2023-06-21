Матч звезд КХЛ-2023 пройдет на «СКА-Арене». Точная дата открытия арены в Петербурге пока не объявлена («СЭ»)
Матч звезд КХЛ-2023 пройдет на «СКА Арене».
Точная дата открытия арены в Санкт-Петербурге пока не объявлена. Сооружение планируется открыть в третьем квартале этого года.
Арена начала строиться в 2020 году и должна была принять ЧМ по хоккею в 2023 году.
«СКА-Арена» будет одним из самых вместительных дворцов в мире – 21,5 тысячи зрителей на хоккейных матчах.
Матч звезд КХЛ-2022 прошел с 10 по 11 декабря 2022 года в Челябинске на домашней арене «Трактора».
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