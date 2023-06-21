Матч звезд КХЛ-2023 пройдет на «СКА-Арене». Точная дата открытия арены в Петербурге пока не объявлена («СЭ»)

Теги СКА КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Матч звезд КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Матч звезд КХЛ-2023 пройдет на «СКА Арене».

Точная дата открытия арены в Санкт-Петербурге пока не объявлена. Сооружение планируется открыть в третьем квартале этого года.

Арена начала строиться в 2020 году и должна была принять ЧМ по хоккею в 2023 году.

«СКА-Арена» будет одним из самых вместительных дворцов в мире – 21,5 тысячи зрителей на хоккейных матчах. 

Матч звезд КХЛ-2022 прошел с 10 по 11 декабря 2022 года в Челябинске на домашней арене «Трактора».

 

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6 комментариев

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Амфитрион
Господи, это ж Рома наверняка будет тренером дивизиона Боброва на СКА Арене, мы все утонем в водопаде его восторгов.
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Вадим Абдуллин
Ответ Амфитрион
Господи, это ж Рома наверняка будет тренером дивизиона Боброва на СКА Арене, мы все утонем в водопаде его восторгов.
"Победа в Матче Звезд была одержана во многом благодаря изучению конспектов лучших тренеров НХЛ, североамериканские специалисты звонили, они восхитились подготовкой игроков команды дивизиона Боброва. Мы изучили опыт тотального футбола Гвардиолы и Семака, что также помогло нам в победе. Один из членов нашего персонала был помощником водителя в юниорской лиге Квебека, он также подсказал нам тренировочные упражнения, которые в те года использовал Патрик Руа"
+2
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Strannix
Кто бы сомневался
+2
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Амфитрион
Ответ Вадим Абдуллин
"Победа в Матче Звезд была одержана во многом благодаря изучению конспектов лучших тренеров НХЛ, североамериканские специалисты звонили, они восхитились подготовкой игроков команды дивизиона Боброва. Мы изучили опыт тотального футбола Гвардиолы и Семака, что также помогло нам в победе. Один из членов нашего персонала был помощником водителя в юниорской лиге Квебека, он также подсказал нам тренировочные упражнения, которые в те года использовал Патрик Руа"
Это не говоря уже о десятках миллионов зрителей у экранов и тысяч на трибунах. Хорошо еще что это не серия матчей...
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