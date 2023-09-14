«Авангард» поместил Буше и Николишина в список травмированных
«Авангард» поместил Рида Буше и Ивана Николишина в список травмированных.
Форвард Рид Буше получил травму в начале матча с «Амуром» (1:5), получив удар клюшкой по лицу.
Американцу рассекли губу и выбили зуб, на лед он больше не вернулся. В 3 играх сезона у него 2 (1+1) балла.
Форвард Иван Николишин провел на площадке весь матч (игровое время – 18:26). Характер его травмы неизвестен. В 4 играх сезона у него 2 (0+2) балла.
Также в списке травмированных находятся защитник Семен Чистяков и форвард Валентин Пьянов.
Сегодня омичи проведут очередной матч в Фонбет Чемпионате КХЛ – дома против «Адмирала».
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