«Авангард» поместил Буше и Николишина в список травмированных

Теги Авангард травмы КХЛ Валентин Пьянов Иван Николишин Рид Буше Семен Чистяков Хоккей

«Авангард» поместил Рида Буше и Ивана Николишина в список травмированных.

Форвард Рид Буше получил травму в начале матча с «Амуром» (1:5), получив удар клюшкой по лицу.

Американцу рассекли губу и выбили зуб, на лед он больше не вернулся. В 3 играх сезона у него 2 (1+1) балла. 

Форвард Иван Николишин провел на площадке весь матч (игровое время – 18:26). Характер его травмы неизвестен. В 4 играх сезона у него 2 (0+2) балла. 

Также в списке травмированных находятся защитник Семен Чистяков и форвард Валентин Пьянов.

Сегодня омичи проведут очередной матч в Фонбет Чемпионате КХЛ – дома против «Адмирала». 

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3 комментария

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Bratsk Bruins
Плохая новость. Обоим здоровья и скорейшего выхода на лёд.
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Большое сердце Неймара
ребятам скорейшего выздоровления и в бой!
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Анатолий Растопченко
Сезон только начался, а травмированных уже немало. Р.Буше мог бы и без зуба играть, невелика потеря, Радулов уже который сезон без 3 или 4 выходит на лед, и ничего. А Пьянова вообще не пойму зачем взяли в Авангард, знали же что он травмоопасный - теперь будет пол сезона в лазарете торчать, получая бабосы.
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