Мартемьянов о 5:1 c «Авангардом» и травме Буше на 9-й секунде: «Мы выключили их забивалу в большинстве. Это важный момент»

Теги Авангард Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Рид Буше Чемпионат.com Хоккей

Андрей Мартемьянов высказался о победе 5:1 над «Авангардом».

На девятой секунде игры нападающий Рид Буше получил повреждение, ему клюшкой по лицу ударил Евгений Грачев.

– Что помогло отбиться в меньшинстве?

– Во-первых, мы одного из их забивал из игры выключили. Это тоже важный момент. Отсутствие Буше нам в плюс пошло. Но и мы готовимся к матчу, разбираем соперника.

– Насколько давит, что после такого межсезонья от «Амура» будут обязательно требовать результат?

– Я тертый калач. У меня в карьере было и по восемь поражений подряд, но руководство доверяло, терпело. С тем же «Амуром» я уже выходил в плей-офф.

На меня это не давит, я делаю свою работу, парни стараются все выполнять.

Поймите правильно: команда абсолютно новая, я для них новый, они для меня, мои помощники.

Парни еще не все понятны, кто что может и что умеет. Нужно время и терпение, но из таких матчей уже складывается мнение о многих игроках, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

Буше сыграл 9 секунд в матче с «Амуром». Форвард «Авангарда» получил клюшкой по губе от Грачева и больше не выходил на лед

6 комментариев

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Hola Hola
Звучит так, как будто это было планом на игру...
+16
0
+16
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Камбоджа134
Ответ Камбоджа134
Марти крутой тренер! Посмотрите что он сделал в прошлом году с Сибирью
Чем упоролось руководство Сибири выгоняя его после блистательного сезона до сих пор загадка 🤔
+7
-1
+6
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Камбоджа134
Марти крутой тренер!
Посмотрите что он сделал в прошлом году с Сибирью
+3
-1
+2
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Asl Ali
Ответ Hola Hola
Звучит так, как будто это было планом на игру...
по методичке Витязя
+1
-1
0
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