Леонтьев о «Нефтехимике»: «Если нас называют восточной версией «Торпедо», то мы не против. Играем смело, в атакующий хоккей, не стесняемся фаворитов»

Олег Леонтьев высказался о сравнении «Нефтехимика» с «Торпедо».

– Многие думали, что в этом чемпионате вы пошли по прошлогоднему графику, когда стартовали с десяти поражений, но тем не менее вышли в плей-офф. Однако вы победили уже в четвертом матче чемпионата-2023/24 – «Автомобилист»...

– Понятно, что ни о каких повторениях прошлого сезона « » не думал, давать соперникам фору в 10 матчей – играть с огнем. Чтобы избежать такого старта, мы немного изменили предсезонку – сделали ее чуть более короткой, но интенсивной.

Не могу сказать, что мы старт завалили. Разве что матч с ЦСКА не получился. С Минском ушли в дополнительное время, имели шансы с «Северсталью». Тем важнее в плане результата победа над «Автомобилистом». Она убрала лишнее давление, позволила команде более спокойно отправиться в турне. Мы в гонке.

– Впереди у вас тяжелая серия по маршруту Екатеринбург – Омск – Астана – Уфа. О 50-процентном кубковом графике приходится лишь мечтать?

– В предыдущие сезоны мы доказали, что у «Нефтехимика» есть характер и свое лицо, наша команда играет смело, в атакующий хоккей, не стесняется фаворитов.

Думаю, мы будем сыгрываться с каждым матчем – и прибавлять. Чемпионат только начался, все главные матчи впереди.

– К вопросу о смелости и атакующем хоккее. Как относитесь к тому, что «Нефтехимик» называют восточной версией «Торпедо»?

– Все мы с симпатией относимся к команде Игоря Ларионова, она тоже нацелена на атаку и доверие молодежи. Если нас называют восточной версией « », то мы не против. Но у нас в Нижнекамске свои традиции и свои амбиции, – сказал главный тренер нижнекамцев.