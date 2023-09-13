Жамнов про серую форму «Спартака»: «Это не ко мне. Я по хоккейной части, не по маркетингу»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ игровая форма стиль маркетинг Хоккей

Алексей Жамнов воздержался от комментариев по поводу серой формы «Спартака».

Московский клуб впервые сыграл в новом гостевом комплекте в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (3:0). 

– «Спартак» сегодня вышел в форме серого цвета – выездном комплекте. С вами этот дизайн как-то согласовывали?

– Давайте по поводу формы не ко мне. Вы меня спрашивайте по поводу игры, у меня должность – главный тренер.

Я по хоккейной части, а не по маркетингу, – сказал Жамнов

2 комментария

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Egorsav
По мне так очень даже хорошо получилось
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Руслан Х
Счёт на табло.🤷🏻‍♂️
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