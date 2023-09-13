Жамнов про серую форму «Спартака»: «Это не ко мне. Я по хоккейной части, не по маркетингу»

Алексей Жамнов воздержался от комментариев по поводу серой формы «Спартака».

Московский клуб впервые сыграл в новом гостевом комплекте в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (3:0).

– « » сегодня вышел в форме серого цвета – выездном комплекте. С вами этот дизайн как-то согласовывали?

– Давайте по поводу формы не ко мне. Вы меня спрашивайте по поводу игры, у меня должность – главный тренер.

Я по хоккейной части, а не по маркетингу, – сказал .