Жамнов про серую форму «Спартака»: «Это не ко мне. Я по хоккейной части, не по маркетингу»
Алексей Жамнов воздержался от комментариев по поводу серой формы «Спартака».
Московский клуб впервые сыграл в новом гостевом комплекте в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (3:0).
– «Спартак» сегодня вышел в форме серого цвета – выездном комплекте. С вами этот дизайн как-то согласовывали?
– Давайте по поводу формы не ко мне. Вы меня спрашивайте по поводу игры, у меня должность – главный тренер.
Я по хоккейной части, а не по маркетингу, – сказал Жамнов.
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