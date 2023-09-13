Ротенберг о Морозове: «Не буду оценивать игроков соперника. Ваня – отличный парень, дай бог ему здоровья и удачи»

Теги СКА Спартак КХЛ Роман Ротенберг Иван Морозов Хоккей

Роман Ротенберг не стал оценивать игру Ивана Морозова после матча со «Спартаком».

СКА уступил красно-белым в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:3). 

23-летний Морозов забросил вторую шайбу «Спартака». В 5 играх в нынешнем сезоне в активе бывшего игрока СКА 7 (2+5) очков. 

– Иван Морозов провел сильный матч. Как оцените его игру? Он вас огорчил.

– Не буду оценивать игроков соперника. Это сделает тренерский штаб «Спартака».

Ваня долгое время играл у нас – он отличный парень. Дай бог ему здоровья и удачи, – сказал главный тренер клуба из Петербурга. 

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5 комментариев

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Bartez1986
не буду оценивать игроков соперника. просто заберу себе. как раз в 15-м звене местечко есть
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Machine Head
Дай Бог Ротенбергу еще лет 20 работать главным тренером в СКА . Такого выдающегося больше нет. Жаль, что не можем его перехватить в Динамо . Хоть бы конспектами тренерскими поделился . Талант очевиден.
+3
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+3
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Амфитрион
А чего так? Раньше вроде не стеснялся оценивать...
+3
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Bartez1986
Ваня - хороший парень, но в перелётах уставал больше остальных, поэтому расстались с ним
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Why always me?!
Морозов и шайбу забросил, и ещё от локтя Педана удачно увернулся. Тот даже травмировался.
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