Ротенберг о Морозове: «Не буду оценивать игроков соперника. Ваня – отличный парень, дай бог ему здоровья и удачи»

Роман Ротенберг не стал оценивать игру Ивана Морозова после матча со «Спартаком».

уступил красно-белым в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:3).

23-летний Морозов забросил вторую шайбу « ». В 5 играх в нынешнем сезоне в активе бывшего игрока СКА 7 (2+5) очков.

– Иван Морозов провел сильный матч. Как оцените его игру? Он вас огорчил.

– Не буду оценивать игроков соперника. Это сделает тренерский штаб «Спартака».

долгое время играл у нас – он отличный парень. Дай бог ему здоровья и удачи, – сказал главный тренер клуба из Петербурга.

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