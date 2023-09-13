Ротенберг о Морозове: «Не буду оценивать игроков соперника. Ваня – отличный парень, дай бог ему здоровья и удачи»
Роман Ротенберг не стал оценивать игру Ивана Морозова после матча со «Спартаком».
СКА уступил красно-белым в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ (0:3).
23-летний Морозов забросил вторую шайбу «Спартака». В 5 играх в нынешнем сезоне в активе бывшего игрока СКА 7 (2+5) очков.
– Иван Морозов провел сильный матч. Как оцените его игру? Он вас огорчил.
– Не буду оценивать игроков соперника. Это сделает тренерский штаб «Спартака».
Ваня долгое время играл у нас – он отличный парень. Дай бог ему здоровья и удачи, – сказал главный тренер клуба из Петербурга.
У СКА худший старт за 15 лет. Три поражения в основное время
5 комментариев