Жамнов о победе 3:0: «СКА – раздражитель для всех. Морозов выйдет на уровень и всем покажет. В 3-м периоде говорили не отходить в оборону – не практикуем»
Алексей Жамнов высказался о победе над СКА.
«Спартак» выиграл со счетом 3:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Почему так долго не получалось открыть счет в матче? Моментов в первом периоде было много.
– Это хоккей. Ну, не могу сказать. В целом ребята молодцы.
Продолжали играть, выполняли игровое задание, можно сказать. Самое главное, контролировали шайбу. Мы им говорили, что забьют – и все пойдет.
Просто были какие-то нюансы, в концовке чуть не хватало терпения. То шайба перескочит, то еще что-то. Но ребята молодцы, справились с этими неудачами.
– Удивила как-то игра вашего соперника?
– Нет, не удивила. Мы знаем, как играет СКА, разбирали их и готовились к этому матчу. У всех команд сейчас все есть, вся информация о том, кто как играет.
– Первые два периода «Спартак» образцово провел. Но в третьем, как показалось, стали прижиматься к воротам. Это была установка или что-то психологическое у ребят?
– Нет, в том и дело, что мы говорили ребятам ни в коем случае не отходить в оборону. Мы это не практикуем. Когда общались после второго периода, то говорили играть так же.
Вы, наверное, правы в том, что это психология – когда ведешь, уже в каких-то нюансах начинаешь недорабатывать, но потом ребята вернулись в игру.
Мы ожидали этот натиск. Все-таки соперник очень сильный. Мы прекрасно понимали, что произойдет с начала третьего периода. Мы к этому были готовы, но, наверное, чуть психология подвела.
Но это нормально – у нас проходит становление команды, мы движемся дальше, это небыстрый процесс, и нам еще есть над чем работать.
– Иван Морозов достаточно солидный матч провел. За год за океаном в каких компонентах он добавил?
– Мне сложно сказать, я его видел и до отбытия за океан, и по прибытию.
В принципе ясно, что там хоккей немножко другой. С Ваней мы работаем, постоянно разговариваем – и он возвращается. Думаю, он выйдет на свой уровень и еще всем покажет.
– Чувствовалась у него какая-то особая заряженность?
– Вы у него и спросите. Думаю, заряженность была у всех.
СКА – для всех раздражитель. Есть топовые клубы, которые любая команда и приезжая к ним, и играя дома, хочет обыграть. Настрой всегда запредельный, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
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