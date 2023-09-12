Жамнов о победе 3:0: «СКА – раздражитель для всех. Морозов выйдет на уровень и всем покажет. В 3-м периоде говорили не отходить в оборону – не практикуем»

Алексей Жамнов высказался о победе над СКА.

«Спартак» выиграл со счетом 3:0 в игре Фонбет чемпионата .

– Почему так долго не получалось открыть счет в матче? Моментов в первом периоде было много.

– Это хоккей. Ну, не могу сказать. В целом ребята молодцы.

Продолжали играть, выполняли игровое задание, можно сказать. Самое главное, контролировали шайбу. Мы им говорили, что забьют – и все пойдет.

Просто были какие-то нюансы, в концовке чуть не хватало терпения. То шайба перескочит, то еще что-то. Но ребята молодцы, справились с этими неудачами.

– Удивила как-то игра вашего соперника?

– Нет, не удивила. Мы знаем, как играет , разбирали их и готовились к этому матчу. У всех команд сейчас все есть, вся информация о том, кто как играет.

– Первые два периода «Спартак» образцово провел. Но в третьем, как показалось, стали прижиматься к воротам. Это была установка или что-то психологическое у ребят?

– Нет, в том и дело, что мы говорили ребятам ни в коем случае не отходить в оборону. Мы это не практикуем. Когда общались после второго периода, то говорили играть так же.

Вы, наверное, правы в том, что это психология – когда ведешь, уже в каких-то нюансах начинаешь недорабатывать, но потом ребята вернулись в игру.

Мы ожидали этот натиск. Все-таки соперник очень сильный. Мы прекрасно понимали, что произойдет с начала третьего периода. Мы к этому были готовы, но, наверное, чуть психология подвела.

Но это нормально – у нас проходит становление команды, мы движемся дальше, это небыстрый процесс, и нам еще есть над чем работать.

– достаточно солидный матч провел. За год за океаном в каких компонентах он добавил?

– Мне сложно сказать, я его видел и до отбытия за океан, и по прибытию.

В принципе ясно, что там хоккей немножко другой. С Ваней мы работаем, постоянно разговариваем – и он возвращается. Думаю, он выйдет на свой уровень и еще всем покажет.

– Чувствовалась у него какая-то особая заряженность?

– Вы у него и спросите. Думаю, заряженность была у всех.

СКА – для всех раздражитель. Есть топовые клубы, которые любая команда и приезжая к ним, и играя дома, хочет обыграть. Настрой всегда запредельный, – сказал главный тренер « » .