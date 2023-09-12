Евгений Артюхин: «Время показало, что Мичков еще не готов играть в СКА. Аренда в «Сочи» – правильный ход. Нужно играть, а не просиживать штаны на лавке»

Евгений Артюхин оценил переход Матвея Мичкова в «Сочи» из СКА.

18-летний нападающий перешел в состав южан на правах аренды.

«Время показало, что Мичков еще не готов играть в основе СКА.

Аренда в « » – правильный ход со стороны клуба. Матвею нужно играть, а не просиживать штаны на лавке.

Для него это будет огромный плюс. В «Сочи» он может раскрыться. Это самый лучший вариант.

Тяжело судить, почему он не заиграл в СКА. Руководству клуба виднее», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

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