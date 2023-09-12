Евгений Артюхин: «Время показало, что Мичков еще не готов играть в СКА. Аренда в «Сочи» – правильный ход. Нужно играть, а не просиживать штаны на лавке»

Теги СКА Евгений Артюхин КХЛ Сочи Чемпионат.com Матвей Мичков Хоккей

Евгений Артюхин оценил переход Матвея Мичкова в «Сочи» из СКА.

18-летний нападающий перешел в состав южан на правах аренды.

«Время показало, что Мичков еще не готов играть в основе СКА.

Аренда в «Сочи» – правильный ход со стороны клуба. Матвею нужно играть, а не просиживать штаны на лавке.

Для него это будет огромный плюс. В «Сочи» он может раскрыться. Это самый лучший вариант.

Тяжело судить, почему он не заиграл в СКА. Руководству клуба виднее», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

Мичков второй раз ушел в аренду из СКА: почему Ротенберг ему не доверяет?

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3 комментария

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Sever12
что интересного Евгению показало время... Вот нам например, действительно показало время что рот не готов быть главным тренером, причем ещё до того как он им стал....просто самовлюблённый самодур с неограниченными возможностями и с колоссальной поддержкой холдеев всех уровней....
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Machine Head
Всю жизнь мечтал играть в центре СКА и тут такой разворот у нового Овечкина . Обидно , досадно , но ладно, ладно, ладно .
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Uriah Heep
Что ещё может сказать Артюхин про Ротенберга?!
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