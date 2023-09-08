Где смотреть Динамо – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 18 сентября
В понедельник, 18 сентября, сыграют Динамо и Спартак в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
«Фонбет» дарит повышенные коэффициенты на спортивные события «FONBET Чемпионата КХЛ». Сделай ставку в овертайме и выигрывай ценные призы от «Фонбет».
- Игра пройдет на стадионе «ВТБ-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо – Спартак
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Комментарии