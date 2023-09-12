Арбитр Новиков о коротких сменах в игре: «Зритель меняется. Новое поколение не готово сидеть 2,5 часа перед телевизором»

Теги судьи КХЛ Никита Новиков судья Хоккей

Никита Новиков высказался об изменениях в правилах в КХЛ.

– В КХЛ ввели правило «трех секунд». Кто будет отсчитывать те самые три секунды – линейные или главные?

– На самом деле их никто не считает. В правилах про три секунды вообще ничего не сказано.

Задача судей – подгонять игрока, если он остановился в зоне трапеции. Это правило придумано для повышения динамики игры, чтобы атаки начинались быстрее.

Заметно, что многие хоккеисты к этому новшеству уже приспособились. Они теперь даже не ездят за ворота.

Делают паузу, стоя перед ними. Или просто перепасовываются. Не думаю, что в сезоне у кого-то возникнут проблемы из-за этого правила.

– Алексей Анисимов говорил, что арбитры будут строже судить моменты, связанные с задержкой руками и толчками клюшкой. Какие именно вы получили установки на этот счет?

– Нам напомнили, что «пиджаки» накидывают не только двумя руками, но и одной – поддерживают соперника, мешают движению вдоль борта, то есть происходит блокировка.

За этим нужно следить более плотно. Вообще такая установка была всегда. Но сейчас на этом акцентировали внимание.

Если говорить о толчках клюшкой – это всегда опасное действие. Особенно удары в поясницу. Это очень травмоопасно. Есть требование смотреть за толчками очень внимательно.

– Еще одно новшество – делать смены более короткими. Как именно судьи будут действовать? Подгонять игроков?

– Да, именно так. Нам сказали, что уменьшение продолжительности игры – веяние времени. Так нужно для телевидения и в целом для хоккейной аудитории.

Судьям пояснили, что зритель меняется. Новое поколение не готово сидеть перед телевизором два с половиной часа.

Поэтому игра должна проходить более быстро, – сказал линейный арбитр Никита Новиков.

2 комментария

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viktorpavlov70
Будут сидеть не 2 с половиной часа, а 2 с четвертью. Однозначно должно помочь удержать аудиторию.
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Самый адовый Крикун
По-моему, грязное время игры в хоккей увеличилось не из-за более долгих смен, а из-за рекламных тайм-аутов и более долгих перерывов между периодами (снова реклама), помню, в конце 80-х, начале 90-х матч длился не более 2 часов грязного времени.
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