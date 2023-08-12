Быков о Fan ID в хоккее: «Проблем с посещаемостью не будет, если людям все объяснить. Прогресс не остановить»
Вячеслав Быков дал комментарий о возможном введении Fan ID в хоккее.
Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что система Fan ID в ближайшем будущем может появиться и в других видах спорта.
«Если людям все как следует объяснить и помочь на начальном этапе с прохождением системы контроля, то никаких проблем с посещаемостью не будет – это только пойдет на пользу.
Новшеств не стоит бояться, если они направлены на облегчение и упрощение определенных действий, а наоборот, применять в повседневной жизни, но при этом правильно и четко дать людям информацию и преимущества нововведения.
Прогресс не остановить. Его нужно просто правильно использовать для удобства жизни!» – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
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