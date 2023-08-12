Быков о Fan ID в хоккее: «Проблем с посещаемостью не будет, если людям все объяснить. Прогресс не остановить»

Теги болельщики Вячеслав Быков премьер-лига Россия КХЛ Fan ID Хоккей

Вячеслав Быков дал комментарий о возможном введении Fan ID в хоккее.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что система Fan ID в ближайшем будущем может появиться и в других видах спорта.

«Если людям все как следует объяснить и помочь на начальном этапе с прохождением системы контроля, то никаких проблем с посещаемостью не будет – это только пойдет на пользу.

Новшеств не стоит бояться, если они направлены на облегчение и упрощение определенных действий, а наоборот, применять в повседневной жизни, но при этом правильно и четко дать людям информацию и преимущества нововведения.

Прогресс не остановить. Его нужно просто правильно использовать для удобства жизни!» – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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26 комментариев

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Точный_пас_Ещенко
На хоккей и так ходит 2 с половиной человека, так что да, звучит как хорошая идея
+31
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uchiyamada
помню, как ужасно сложно было попасть на футбол без фан-айди. Я частенько промахивался мимо стадиона. Надеюсь, будет больше упрощений. Сейчас, например, чертовски трудно воспользоваться общественным транспортом или сходить в торговый центр.
+19
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+19
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Огюст
А, разве где то жаловались болельщики , что им без новых нововведений не удобно и плохо посещать стадионы !? Раньше купил билет и ты уже счастлив -иди смотрим игру !
+10
-1
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Ничего Смешного
А в чём прогресс?
+7
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Grishkevich
А прогресс то чем?в отрицательном росте?
+6
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оле - топ юрген - клоп
Прогресс, который мы заслужили….
+5
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wolkov
очень смешно. введение фан-уйди в футболе оправдали необходимостью контроля за ультрас. в хоккее такого в принципе нет, чем будут оправдывать этот бред здесь? могу лишь сказать, что я принципиально делать эту ерунду не буду
+4
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wolkov
Ответ igor.igorev
Комментарий скрыт
так вообще то принуждают, в том то и беда. Если бы не принуждали, то не обязывали его делать, а допустим стимулировали бы людей с фан-айди какими-то доп плюшками в отличие от тех, кто ходит на матчи без него
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Огюст
Ответ igor.igorev
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Вы видите ,что ваш этот коммент болельщики минусуют -значит их , что то не устраивает в этих нововведениях !
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Isshin88
А это точно прогресс?
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Melnikov1968
"Если людям все как следует объяснить и помочь на начальном этапе с прохождением системы контроля, то никаких проблем с посещаемостью не будет – это только пойдет на пользу." (с) Слава, что за хрень ты несёшь? Ходил себе человек 10-12 лет на хоккей, никого не трогал, ел бутерброды в буфете и вдруг понадобилась для него какая-то система контроля? Это называется прогрессом? Ты совсем что ли кретином стал?
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Sever12
в а чем собственно заключается преимущество этого новшества то?
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Вячеслав Котов
какой прогресс, походу всё наоборот
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Марат Мусин
Ответ оле - топ юрген - клоп
Прогресс, который мы заслужили….
Зачем это нужно ?!!
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igls54
Для быков проблем не существует
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ARIGAMI ARIGAMI
Леонид Апорт правильнее
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Маэстро
Что упрощает фуфел айди?
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Boris Volodin
Вы же потом сами взвоете, что никого не трибунах нет и плакаться во всех интервью будете.
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