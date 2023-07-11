«Каролина» подпишет Брендана Лемье на год и 800 тысяч долларов

Брендан Лемье близок к переходу в «Каролину».

«Харрикейнс» подпишет с нападающим однолетний контракт на 800 тысяч долларов.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Лос-Анджелес» и «Филадельфию» и набрал 9 (2+7) очков в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 74 минутах штрафа.

Всего в НХЛ сын четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье провел 275 матчей и набрал 69 (33+36) очков при 484 минутах штрафа. В плей-офф – 8 игр и 1 гол.

Зарплата Лемье по прошлому контракту составляла 1,35 миллиона долларов.