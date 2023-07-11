«Каролина» подпишет Брендана Лемье на год и 800 тысяч долларов

Теги возможные переходы Филадельфия Каролина Лос-Анджелес НХЛ Брендан Лемье Хоккей

Брендан Лемье близок к переходу в «Каролину».

«Харрикейнс» подпишет с нападающим однолетний контракт на 800 тысяч долларов.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Лос-Анджелес» и «Филадельфию» и набрал 9 (2+7) очков в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 74 минутах штрафа.

Всего в НХЛ сын четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье провел 275 матчей и набрал 69 (33+36) очков при 484 минутах штрафа. В плей-офф – 8 игр и 1 гол.

Зарплата Лемье по прошлому контракту составляла 1,35 миллиона долларов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий