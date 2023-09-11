20-летний форвард «Металлурга» Гребенкин забил 3 гола в 5 матчах сезона КХЛ
Никита Гребенкин забил третий гол в сезоне КХЛ.
«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
20-летний нападающий уральской команды на 15-й минуте первого периода использовал выход «2 в 1», нанеся точный бросок в дальний угол.
Это третья шайба Никиты Гребенкина в пяти играх со старта текущего сезона. До этого он сделал дубль в матче с московским «Динамо» (5:3).
В прошлом сезоне форвард играл в аренде в «Амуре», где забил 9 голов в 45 играх чемпионата.
Очень крутой двусторонний форвард подрастает!