20-летний форвард «Металлурга» Гребенкин забил 3 гола в 5 матчах сезона КХЛ

Теги Салават Юлаев Металлург Мг видео КХЛ Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин забил третий гол в сезоне КХЛ.

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

20-летний нападающий уральской команды на 15-й минуте первого периода использовал выход «2 в 1», нанеся точный бросок в дальний угол.

Это третья шайба Никиты Гребенкина в пяти играх со старта текущего сезона. До этого он сделал дубль в матче с московским «Динамо» (5:3).

В прошлом сезоне форвард играл в аренде в «Амуре», где забил 9 голов в 45 играх чемпионата.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Magnit102
Никитос 🔥🦊👍!!!С победой нас✌️🦊!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
newyork13
Под таким номером нельзя плохо играть! )))
Очень крутой двусторонний форвард подрастает!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий