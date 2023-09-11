20-летний форвард «Металлурга» Гребенкин забил 3 гола в 5 матчах сезона КХЛ

Никита Гребенкин забил третий гол в сезоне КХЛ.

« » обыграл « » (2:1) в матче Фонбет чемпионата .

20-летний нападающий уральской команды на 15-й минуте первого периода использовал выход «2 в 1», нанеся точный бросок в дальний угол.

Это третья шайба в пяти играх со старта текущего сезона. До этого он сделал дубль в матче с московским «Динамо» (5:3).

В прошлом сезоне форвард играл в аренде в «Амуре», где забил 9 голов в 45 играх чемпионата.