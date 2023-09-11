«Металлург» выиграл 4 матча подряд и набрал очки во всех 5 играх сезона. Команда Разина – лидер Востока

«Металлург» выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла « » (2:1) в матче Фонбет чемпионата .

Уральцы ранее обыграли ЦСКА (4:2), московское «Динамо» (5:3) и «Витязь» (4:3).

« » набрал очки во всех пяти играх со старта сезона. В первом матче чемпионата команда проиграла «Автомобилисту» (2:3 ОТ) в овертайме.

На данный момент магнитогорцы занимают первое место в таблице Восточной конференции, набрав 9 очков при разнице голов 17:12.