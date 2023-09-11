«Металлург» выиграл 4 матча подряд и набрал очки во всех 5 играх сезона. Команда Разина – лидер Востока

Теги Салават Юлаев Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Салават Юлаев» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Уральцы ранее обыграли ЦСКА (4:2), московское «Динамо» (5:3) и «Витязь» (4:3).

«Металлург» набрал очки во всех пяти играх со старта сезона. В первом матче чемпионата команда проиграла «Автомобилисту» (2:3 ОТ) в овертайме.

На данный момент магнитогорцы занимают первое место в таблице Восточной конференции, набрав 9 очков при разнице голов 17:12.

7 комментариев

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Владимир Кувшинов
Магнитка сейчас лидер всего чемпионата! Разин топ!!
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Максим Катебо
Даа! Молодая и дерзкая Магнитка рвет и мечет! Разин, конечно, хорош, как и весь коллектив)
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IIarTi3aH
отличное начало сезона, будем надеяться, что так и продолжится
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Magnit102
Доверие,Молодёжь, Желание 🔥👍!!!С ПОБЕДОЙ🦊✌️!!!
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oberkorn
И перелёты не мешают, как одному плаксику
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newyork13
Самоотдача на пределе у всех, как Разин и обещал. Пассажиры есть конечно, но тоже стараются
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borman usinsk
Вот влияние тренера. А нас с Козловым ждёт разочарование и унылый сезон(((
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