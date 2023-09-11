«Адмирал» поздравил губернатора Приморья Кожемяко с переизбранием: «Позитивные перемены, улучшение всех сфер жизни – результат вашей честной работы»

«Адмирал» поздравил Олега Кожемяко с победой на выборах губернатора Приморья.

Президент клуба Фонбет Чемпионата КХЛ и действующий губернатор Приморского края набрал более 72,78% голосов избирателей.

«Уважаемый Олег Николаевич, позитивные перемены в крае, улучшение всех сфер жизни, в частности развитие в регионе хоккея и спорта в целом – результат вашей честной и профессиональной работы.

Уверены, что в следующие годы наш край ждет только движение вперед.



Желаем вам крепкого здоровья и успехов в делах на благо любимого Приморского края!» – говорится в заявлении «Адмирала».