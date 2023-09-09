Скабелка о 2-м голе «Авангарда»: «Защитник не имеет права вообще шайбу трогать. Не совсем правильный момент с нашей стороны»

Андрей Скабелка прокомментировал поражение с «Авангардом» (1:4).

Тренер «Барыса» также высказался о курьезном голе, ставшим победным для омичей.

«Рикошеты снова не в пользу «Барыса»? С «Сибирью», действительно, был нефарт, ну а сегодня защитник не имеет права клюшкой на пятачке летящую шайбу вообще трогать. Тоже такой момент, не совсем правильный с нашей стороны.

Силы закончиться не могут по ходу игры, лишь четвертый матч сезона. Мы контролировали шайбу, был хороший прессинг, но до бросков дело не доводили.

Игра казахстанских хоккеистов «Барыса»? Нестабильно, чередуются хорошие матчи с плохими. Им нужен опыт, это непростая лига. Потенциал хороший у ребят, но стабильности не хватает», – сказал Скабелка.