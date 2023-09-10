Спунер о победе 4:1: «Не лучшая игра «Авангарда». «Барыс» делает так, что матч получается немного скучным»

Теги Авангард КХЛ Барыс Райан Спунер Хоккей

Райан Спунер заявил, что «Барыс» делает матчи скучными.

Нападающий «Авангарда» поделился мыслями о победе со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Честно говоря, был не лучший матч в нашем исполнении.

Хоккеисты «Барыса» используют схему 1-3-1, хорошо останавливают в нейтральной зоне и вообще делают так, что матч получается немного скучным.

Но в третьем периоде нам удалось это преодолеть, найти путь к воротам.

В плане понимания системы у меня все становится лучше. Это был мой пятый матч за «Авангард», включая предсезонку.

Я здесь ровно три недели, и замечаю эти улучшения. Думаю, буду прогрессировать и дальше», – сказал нападающий «Авангарда» Райан Спунер.

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