Спунер о победе 4:1: «Не лучшая игра «Авангарда». «Барыс» делает так, что матч получается немного скучным»
Райан Спунер заявил, что «Барыс» делает матчи скучными.
Нападающий «Авангарда» поделился мыслями о победе со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Честно говоря, был не лучший матч в нашем исполнении.
Хоккеисты «Барыса» используют схему 1-3-1, хорошо останавливают в нейтральной зоне и вообще делают так, что матч получается немного скучным.
Но в третьем периоде нам удалось это преодолеть, найти путь к воротам.
В плане понимания системы у меня все становится лучше. Это был мой пятый матч за «Авангард», включая предсезонку.
Я здесь ровно три недели, и замечаю эти улучшения. Думаю, буду прогрессировать и дальше», – сказал нападающий «Авангарда» Райан Спунер.
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