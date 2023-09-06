Мичков сыграл 6:12 в матче с «Торпедо». У форварда СКА 11 смен, 0 очков и 0 бросков

Матвей Мичков провел шесть минут на льду в матче с «Торпедо».

проиграл нижегородскому клубу (3:4) в матче Фонбет чемпионата .

18-летний нападающий петербургской команды провел первую игру в нынешнем сезоне после того, как не был заявлен на матчи с московским «Динамо» (2:1) и «Ладой» (3:0).

сыграл 6 минут и 12 секунд в этом матче – 11 смен. Он не отметился результативными действиями и ни разу не бросил по воротам.

Форвард, задрафтованный «Филадельфией», был заявлен в третьем звене вместе с Маратом Хуснутдиновым и Ильей Федотовым.