Мичков сыграл 6:12 в матче с «Торпедо». У форварда СКА 11 смен, 0 очков и 0 бросков

Теги СКА Торпедо Филадельфия НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков провел шесть минут на льду в матче с «Торпедо».

СКА проиграл нижегородскому клубу (3:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

18-летний нападающий петербургской команды провел первую игру в нынешнем сезоне после того, как не был заявлен на матчи с московским «Динамо» (2:1) и «Ладой» (3:0).

Матвей Мичков сыграл 6 минут и 12 секунд в этом матче – 11 смен. Он не отметился результативными действиями и ни разу не бросил по воротам.

Форвард, задрафтованный «Филадельфией», был заявлен в третьем звене вместе с Маратом Хуснутдиновым и Ильей Федотовым.

8 комментариев

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йозе марино
жалко пацана, в том же Торпедо разрывал бы лигу(
+25
-2
+23
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Михаил Опякин
Рома, если любишь-отпусти
+12
-1
+11
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barbarian1991
Пока до ржавых доедет, совсем сгниет
+3
0
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pztpzhmx66
Ответ йозе марино
жалко пацана, в том же Торпедо разрывал бы лигу(
Вот и я хотел сказать !
Профессор сделает из него спортсмена !
Еще бы и Никишина…и тогда бы может появился у нас игрок , который потенциально мог достичь уровня Макара
+4
-1
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pizzatcarizza
Парень сам подписал большой контракт, так что с Ромы взятки гладки
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Матроскин52
Хороший игрок… но в системе ему сложновато… отпустили бы его…
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Web_kz
Уезжать ему надо. В системе - не получилось поменял полкоманды, он расти не будет.
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