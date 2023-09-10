Иван Климович после 1:6 с «Автомобилистом»: «Есть 3 дня, чтобы обнулиться. Рад, что забил, но хорошие впечатления подпорчены. Нельзя все валить на лед»

Иван Климович высказался о своей первой шайбе в Фонбет Чемпионате КХЛ.

20-летний форвард « » стал автором единственного гола своей команды в матче с «Автомобилистом» (1:6).

«Безусловно, очень рад, что забил. Вдвойне рад, что на домашней арене. Эти эмоции вообще не сравнить с голом на предсезонке. Совершенно другие ощущения, когда столько болельщиков радуются, кричат. Но, конечно, хорошие впечатления от матча подпорчены. Но ничего страшного, играем дальше.

Нельзя все валить на лед. Безусловно, он еще не такой идеальный, как был на прошлом нашем стадионе. Все равно за качество передач в большей степени отвечает сам игрок. Это те моменты, на которые это поражение нам указывает и которые мы должны исправлять, чтобы стать лучше как команда.

Три дня до следующего матча? Наверное, это, как раз хорошо: проиграли мы сейчас и есть три дня, чтобы полностью обнулиться, забыть это поражение, передохнуть. И со спокойной, свежей головой уже прийти и думать, слушать только тренерский штаб. И дальше готовиться к сопернику.

Да, безусловно, у « » яркие имена в команде, это и так все знают. Поэтому нужно с такими командами стараться играть пожёстче, более агрессивно, а мы не смогли сегодня это показать. Их мастерство сыграло свою роль.

Потухшая команда? Да я бы не сказал так. Даже в конце, несмотря на такой счет, создавали моменты. Лично меня это очень радует, что команда не сдалась и не стала доигрывать матч, не пустила его на самотек. Было несколько моментов даже при большом уже счете», – сказал Климович.