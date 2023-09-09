Немировски про 1:6 с «Автомобилистом»: «Болельщики были правы, когда ушли. Зачем смотреть на это, если так играем? Мы хотели бы извиниться, обязаны были выиграть»

Дэвид Немировски прокомментировал крупное поражение от «Автомобилиста» (1:6).

– Мы с хоккеистами хотели бы извиниться перед болельщиками. Так дома проигрывать нельзя. Игру «пять на пять» начали хорошо, владели инициативой. Моменты были. Потом опять ненужные удаления, их реализовал соперник.

Начинали хорошо играть «пять на пять», потом снова удалялись. Заработали большинство, но ничего не получалось. Много неправильных решений с шайбой. В большинстве могли выигрывать игру, делать разницу, но оно сегодня не сработало.

– Команда не смогла выдержать удар?

– Точно так. Я не скажу, что мы отдали все «Автомобилисту». Нам надо было играть лучше. Они просто ждали наши ошибки. По движению мы могли лучше сыграть. Эту игру мы обязаны были выиграть. Смотрел на соперника: они ничего не делали, кроме как реализовывали наши ошибки. И у них большинство сработало сегодня.

– Опустели трибуны к концу матча?

– Я думаю, если они видели, то пытались играть. Сейчас мы обсуждали, все понимают ситуацию, что нельзя так играть. Болельщики были правы, когда ушли. Все понятно, так нельзя играть, и зачем смотреть на это, если так играем?

– Был ли разнос в раздевалке?

– Был разнос. Но был и позитив, что вернулся Коротков и Иван Климович забросил первый гол. Нам важно не забыть эту игру, а разбирать видео и моменты. Нужно возвращать нашу игру, сейчас только через работу и тренировку.

Перед следующим матчем все надо исправить. Долго не будем думать про эту игру. Будем смотреть видео и пытаться исправлять ситуацию. Так играть перед нашими болельщиками нельзя, – сказал главный тренер «Сибири».