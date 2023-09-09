Немировски про 1:6 с «Автомобилистом»: «Болельщики были правы, когда ушли. Зачем смотреть на это, если так играем? Мы хотели бы извиниться, обязаны были выиграть»

Теги Сибирь Автомобилист Дэвид Немировски КХЛ Никита Коротков Иван Климович Хоккей

Дэвид Немировски прокомментировал крупное поражение от «Автомобилиста» (1:6).

– Мы с хоккеистами хотели бы извиниться перед болельщиками. Так дома проигрывать нельзя. Игру «пять на пять» начали хорошо, владели инициативой. Моменты были. Потом опять ненужные удаления, их реализовал соперник.

Начинали хорошо играть «пять на пять», потом снова удалялись. Заработали большинство, но ничего не получалось. Много неправильных решений с шайбой. В большинстве могли выигрывать игру, делать разницу, но оно сегодня не сработало.

– Команда не смогла выдержать удар?

– Точно так. Я не скажу, что мы отдали все «Автомобилисту». Нам надо было играть лучше. Они просто ждали наши ошибки. По движению мы могли лучше сыграть. Эту игру мы обязаны были выиграть. Смотрел на соперника: они ничего не делали, кроме как реализовывали наши ошибки. И у них большинство сработало сегодня.

– Опустели трибуны к концу матча?

– Я думаю, если они видели, то пытались играть. Сейчас мы обсуждали, все понимают ситуацию, что нельзя так играть. Болельщики были правы, когда ушли. Все понятно, так нельзя играть, и зачем смотреть на это, если так играем?

– Был ли разнос в раздевалке?

– Был разнос. Но был и позитив, что вернулся Коротков и Иван Климович забросил первый гол. Нам важно не забыть эту игру, а разбирать видео и моменты. Нужно возвращать нашу игру, сейчас только через работу и тренировку.

Перед следующим матчем все надо исправить. Долго не будем думать про эту игру. Будем смотреть видео и пытаться исправлять ситуацию. Так играть перед нашими болельщиками нельзя, – сказал главный тренер «Сибири». 

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Славься Сибирь
Это конечно п....ц!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rusiks
Вообще так играть нельзя!!! Атакующий хоккей он не такой!!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marshal .masha
Большое сомнение, что мы увидим Сибирь в плей-офф
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Камбоджа134
Приличная команда с отличным тренером Мартемьяновым… была в прошлом году…
И в лидерах шла и грандов трепала…
Чем не угодил Марти?!?..

Взяли канадского специалиста теперь хаваем по 6…
Граждане руководители Сибири одумайтесь…
Что с вами?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Ivanych
Деньги за билеты всем болельщикам верните и можете не извиняться.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий