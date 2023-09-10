Форвард «Сибири» Коротков об 1:6 от «Автомобилиста»: «Болельщики ушли до сирены – звонок для нас. У каждого игрока есть самолюбие»

Теги Сибирь Автомобилист КХЛ Никита Коротков Тревор Мерфи Хоккей

Никита Коротков высказался после поражения от «Автомобилиста».

«Сибирь» проиграла со счетом 1:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«То, что болельщики ушли до сирены, – это звонок для нас. У каждого игрока есть самолюбие, не хочется, чтобы такое происходило.

Даже не знаю, что сказать. Будем стараться делать так, чтобы подобного в будущем не допускать.

Не нужен никакой негатив. Есть впереди пара дней для разбора.

Травма Мерфи ударила по команде. Не хочется никого терять, особенно хоккеиста, который играет в первой бригаде большинства», – сказал нападающий «Сибири» Никита Коротков.

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1 комментарий

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Гриша Беленький
Ну это прям разгром!
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