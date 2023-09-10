Форвард «Сибири» Коротков об 1:6 от «Автомобилиста»: «Болельщики ушли до сирены – звонок для нас. У каждого игрока есть самолюбие»
Никита Коротков высказался после поражения от «Автомобилиста».
«Сибирь» проиграла со счетом 1:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«То, что болельщики ушли до сирены, – это звонок для нас. У каждого игрока есть самолюбие, не хочется, чтобы такое происходило.
Даже не знаю, что сказать. Будем стараться делать так, чтобы подобного в будущем не допускать.
Не нужен никакой негатив. Есть впереди пара дней для разбора.
Травма Мерфи ударила по команде. Не хочется никого терять, особенно хоккеиста, который играет в первой бригаде большинства», – сказал нападающий «Сибири» Никита Коротков.
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