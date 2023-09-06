Силаев из «Торпедо» набрал первое очко в КХЛ – за голевую передачу в игре со СКА. Он первый игрок 2006 года рождения в КХЛ
Антон Силаев набрал первый балл в КХЛ.
17-летний защитник «Торпедо» отметился результативной передачей в матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА.
Антон Силаев поучаствовал в первой шайбе команды, когда гол забил Василий Атанасов.
Это первый результативный балл Силаева в лиге, который является первым хоккеистом 2006 года рождения в КХЛ.
1. Арзамасцев (17 лет и 36 дней, гол)
2. Орлов (17 лет и 123 дня, гол)
3. Гуляев (17 лет и 143 дня, передача)
4. Силаев (17 лет и 148 дней, передача)
5. Мухамадуллин (17 лет и 264 дня, передача)