Силаев из «Торпедо» набрал первое очко в КХЛ – за голевую передачу в игре со СКА. Он первый игрок 2006 года рождения в КХЛ 

Теги СКА Торпедо видео КХЛ Антон Силаев Хоккей

Антон Силаев набрал первый балл в КХЛ.

17-летний защитник «Торпедо» отметился результативной передачей в матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА.

Антон Силаев поучаствовал в первой шайбе команды, когда гол забил Василий Атанасов.

Это первый результативный балл Силаева в лиге, который является первым хоккеистом 2006 года рождения в КХЛ.

3 комментария

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ShiSha
Стал 4-м в топе молодых защитников по первому очку в КХЛ:
1. Арзамасцев (17 лет и 36 дней, гол)
2. Орлов (17 лет и 123 дня, гол)
3. Гуляев (17 лет и 143 дня, передача)
4. Силаев (17 лет и 148 дней, передача)
5. Мухамадуллин (17 лет и 264 дня, передача)
+9
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ser7777
Антон Молодчик! С такими габаритами и движением в 17 лет. Респект Профессору, доверяет. Если так продолжит парень, то далеко пойдет.
+5
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Ilia Tikhonov
Красавец!вообще не теряется
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