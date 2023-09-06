Силаев из «Торпедо» набрал первое очко в КХЛ – за голевую передачу в игре со СКА. Он первый игрок 2006 года рождения в КХЛ 

Антон Силаев набрал первый балл в КХЛ.

17-летний защитник « » отметился результативной передачей в матче Фонбет чемпионата КХЛ против .

Антон Силаев поучаствовал в первой шайбе команды, когда гол забил Василий Атанасов.

Это первый результативный балл Силаева в лиге, который является первым хоккеистом 2006 года рождения в .