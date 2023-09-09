Леон Драйзайтль: «Эдмонтон» хочет выиграть Кубок Стэнли. У нас правильный настрой – многому научились за последние несколько лет»

Леон Драйзайтль заявил о стремлении «Эдмонтона» выиграть Кубок Стэнли.

В прошлом сезоне «Ойлерс» уступили «Вегасу» (2-4 в серии) в полуфинале Западной конференции.

«Безусловно, мы хотим выиграть . В этом нет никаких сомнений.

Думаю, что нам нужно быть немного осторожнее и не оказывать на себя слишком большое давление, ведь есть еще 31 команда, которая попытается сделать то же самое, что и мы.

Поэтому в сезоне будут взлеты и падения, но я считаю, что у нас собрана команда, которая способна на победу.

У нас правильный настрой. Мы многому научились за последние несколько лет», – сказал нападающий « » .