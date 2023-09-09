Кравец про 4:1 с «Барысом»: «Хорошая победа. Первое звено у «Авангарда» всегда хорошо играет»

Михаил Кравец прокомментировал победу «Авангарда» над «Барысом» (4:1).

«Мы довольны победой, ребята молодцы. Хорошая победа. Два очка, очень важные для нас.

Первое звено? Мне кажется, первое звено всегда хорошо играет. Поэтому это только вам показалось, видимо. Есть различные моменты, самое главное – я видел у них желание, они старались создать свои комбинации, где-то из-за нестандартных решений теряли шайбу.

Главное, что у них есть игра и звеном они играют друг за друга», – сказал главный тренер «Авангарда».