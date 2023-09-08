Прохоркин о «Сибирь-Арене»: «Лед ужаснейший, на такой площадке трудно давать результат. Еще свет можно улучшить. Шайба подлетает выше борта, и ее не видно»

Николай Прохоркин оценил качество льда на новой арене «Сибири».

В четверг в первом матче на новой арене клуб обыграл «Барыс» (1:0 Б).

– Николай, как вам новая «Сибирь-Арена»?

– Одно дело – сидеть на трибунах и смотреть хоккей. Другое – самим играть в хоккей. Лед здесь просто ужаснейший. На такой площадке трудно давать результат. Вы сами видели: два нуля – что с нашей, что с их стороны.

– Это общая проблема лиги? Все жалуются на лед.

– Я не знаю, в чем прикол. Но все жалуются. Мне кажется, старт чемпионата можно спокойно переносить на месяц вперед – в сентябре еще во многих городах жарко. А в Новосибирске – я не знаю, в чем проблема. И два нуля на табло были не просто так.

– Ну да.

– Ведь в хоккее очень важна передача. Шайба должна идти приятно. А ты ее ждешь и не знаешь, подпрыгнет ли она или нет.

Может, и мандраж сыграл роль. Мы застоялись на церемонии и в первом периоде еле ходили – что « », что мы. Но отмазываться можно долго. Получилось как получилось. Вратари очень сильно сыграли. Посмотрите, сколько они тащили бросков.

– Понятно, что к новой арене нужно еще притереться.

– Это да. Я рад, что получился классный праздник для болельщиков. Думаю, люди были в восторге. Но я называю минусы, на что можно обратить внимание. Еще один, что можно улучшить – это свет.

– Бьет в глаза?

– Наоборот, весь свет идет на арену. А зрителей вообще не видно. Они в темноте сидят. И получается такой эффект, что шайба подлетает выше борта, и ее не видно вообще.

Она куда-то в темноту пропадает. Вы сами можете обратить внимание на поведение хоккеистов на площадке, когда подлетает шайба. Они начинают крутить головами, не понимая, куда пойдет игра.

– Как это исправить?

– Надо правильно расставить свет. А в целом все хорошо. Сами посмотрите – на «Сибирь-Арене» у нас шикарная раздевалка, отличные условия, у болельщиков потрясающие места. Нам сказали, что еще добавят сидений, увеличив вместимость до 12 тысяч зрителей.

Думаю, если устранить некоторые недостатки, все будет замечательно, – сказал форвард «Сибири» Прохоркин.

Гендиректор «Сибири» заявил, что проблемы со льдом на новой арене будут весь сезон: «Дело в бетонной плите. То же было на Олимпиаде в Сочи»