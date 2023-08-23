Экс-форвард «Автомобилиста» Питер Холланд пройдет просмотр в «Колорадо». Он пропустил прошлый сезон

Теги Автомобилист возможные переходы Колорадо НХЛ чемпионат Швеции Юргорден КХЛ Питер Холланд Хоккей

Экс-форвард «Автомобилиста» Питер Холланд пройдет просмотр в «Колорадо».

32-летний нападающий приедет в тренировочный лагерь «Эвеланш» осенью.

Игрок пропустил прошлый сезон. Его последним клубом был шведский «Юргорден» в сезоне-2021/22 (15 игр, 0+6).

В НХЛ Холланд не играл с сезона-2017/18. Всего он провел в лиге 266 матчей и набрал 85 (36+49) очков.

С 2019 по 2021 годы он выступал за «Автомобилист» в КХЛ. В его активе 119 матчей в регулярках и 79 (29+50) баллов.

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