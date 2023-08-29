Кивиранта пройдет просмотр в «Колорадо». У форварда 8+1 и 117 хитов в 70 матчах за «Даллас» в прошлом сезоне

Теги возможные переходы Колорадо Даллас НХЛ Йоэль Кивиранта Хоккей

Форвард Йоэль Кивиранта пройдет просмотр в «Колорадо».

27-летний финский игрок приедет в тренировочный лагерь «Эвеланш» в сентябре. 

В прошлом сезоне он выступал за «Даллас» и набрал 9 (8+1) очков в 70 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 9» и 40 минутах штрафа. Также в его активе 117 силовых приемов (3-е место в команде).

В 15 играх плей-офф Кивиранта добавил еще 5 (1+4) баллов. 

Всего в НХЛ у него 163 игры и 28 (16+12) баллов. В плей-офф – 36 матчей и 12 (6+6) очков. 

По прошлому 2-летнему контракту с техасским клубом зарплата составляла 1,05 миллиона долларов. 

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