Кивиранта пройдет просмотр в «Колорадо». У форварда 8+1 и 117 хитов в 70 матчах за «Даллас» в прошлом сезоне

Форвард Йоэль Кивиранта пройдет просмотр в «Колорадо».

27-летний финский игрок приедет в тренировочный лагерь «Эвеланш» в сентябре.

В прошлом сезоне он выступал за « » и набрал 9 (8+1) очков в 70 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 9» и 40 минутах штрафа. Также в его активе 117 силовых приемов (3-е место в команде).

В 15 играх плей-офф добавил еще 5 (1+4) баллов.

Всего в у него 163 игры и 28 (16+12) баллов. В плей-офф – 36 матчей и 12 (6+6) очков.

По прошлому 2-летнему контракту с техасским клубом зарплата составляла 1,05 миллиона долларов.