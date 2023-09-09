Квартальнов о 4:6 в Нижнем: «Минскому «Динамо» нужно убирать удаления за нарушение численного состава. «Торпедо» – креативная команда, шароваристая»

Дмитрий Квартальнов оценил поражение минского «Динамо» от «Торпедо» (4:6) в КХЛ.

«В третьем периоде пропустили три гола. Нужно убирать удаления за нарушение численного состава. Четыре раза – большой гандикап для соперника. А « » – креативная команда, шароваристая.

В меньшинстве играли одни и те же ребята, где-то подустали и получили ненужные голы. Три гола в меньшинстве предопределили исход матча. Эти удаления лежат где-то в области психологии. Видимо, где-то эмоции перегорают у игроков. Надо быть более концентрированными.

Четвертое удаление за шесть игроков перевернуло игру. А потом пропустили курьезный пятый гол. Но и это, наверное, закономерно. Перестановки в составе связаны с функциональным состоянием игроков. Мы меняем нашу молодежь. У нас четвертая игра через день. Чисто функциональные моменты, не более того.

Хромая кобыла резво берет со старта. Это только начало сезона. Нужно улучшать игру. Но мы забиваем много голов на выезде. И это хорошие голы. У нас проблемы при игре в обороне. Имеется в виду вся команда», – сказал главный тренер минского « ».