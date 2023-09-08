Билялетдинов о драках в игре с «Куньлунем»: «Мы не призываем к этому, но есть ситуации, в которых игрок должен отработать. Лучевников проявил себя достойно»

Теги Ак Барс драки Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Дамир Жафяров Евгений Свечников Куньлунь Ред Стар Константин Лучевников Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался после победы над «Куньлунем» (5:1).

– Команда играла хорошо, мы сделали правильные выводы. Ребята и по игре здорово сработали, и креативно создавали много хороших моментов. Соперник изначально был неплохой, но когда мы забили и завладели инициативой, там уже было все понятно.

Дамир Жафяров сегодня провел почти 8 минут, забил гол. Насколько вы довольны им?

– Прежде всего ему было сложно играть, он не сразу выходил на лед, я его начал подставлять. В этом плане он молодец – сыграл, сработал, забил красивый гол. Я доволен, конечно.  

– Вы сказали, что ваша команда играла креативно. Что мешает каждый матч так действовать?

– Вопрос хороший. Мы бы хотели всегда так играть, но не всегда получается. Нельзя забывать, что соперник еще существует, который тоже играет. Не все команды позволяют такое, но у нас достаточно много хороших игроков, которые должны так играть каждый матч. Будем стараться.

– Александр Радулов в третьем периоде очень хотел забить, выходил почти в каждом звене. Это ваша установка?

– Он на самом деле хотел забить, даже немножко перестарался, можно сказать. Он хороший спортсмен, всегда хочет забить, сыграть хорошо. Тем более Саня с такими эмоциями. К сожалению, не получилось сегодня, но он забьет еще.

– Сегодня было четыре драки, одна даже после сирены. С чем вы это связываете?

– Не знаю, мы сейчас даже говорили – Костя Лучевников, такой спокойный парень, много никогда не говорит, а в такой ситуации проявил себя очень достойно, молодец. Эмоции, наверное, у него ситуация такая была. Мы не призываем к этому, но есть ситуации, в которых игрок должен отработать.

– Евгений Свечников тоже забросил первую шайбу сегодня. Такой трудовой гол из-за ворот – это его стиль?

– Должен сказать, что шайба неплохая, он действительно под воротами неплох. Особенно на коротком участке поля он быстро находит какие-то решения. Не всегда получается еще, но будем надеяться, что он будет лучше выглядеть, – сказал главный тренер «Ак Барса».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эд..19
Сегодня, кстати, знаменательная дата в истории казанского хоккея. Ровно 34 года назад казанцы, впервые после 1963 года игравшие в качестве команды высшей лиги в Москве, сенсационно одолели чемпиона СССР-88 – ЦСКА.

8 сентября 1989. Лужники. Малая спортивная арена.
ЦСКА – СК им. Урицкого. 1:2 (0:2, 0:0, 1:0). 1500 зрителей.
0:1 – 11 – Обрежа (Писарев, бол.)
0:2 – 20 – Закамский
1:2 – 47 – Хомутов (Стельнов)
Вратари: Ивашкин (Михайловский, 21) – Абрамов.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Ответ Эд..19
Сегодня, кстати, знаменательная дата в истории казанского хоккея. Ровно 34 года назад казанцы, впервые после 1963 года игравшие в качестве команды высшей лиги в Москве, сенсационно одолели чемпиона СССР-88 – ЦСКА. 8 сентября 1989. Лужники. Малая спортивная арена. ЦСКА – СК им. Урицкого. 1:2 (0:2, 0:0, 1:0). 1500 зрителей. 0:1 – 11 – Обрежа (Писарев, бол.) 0:2 – 20 – Закамский 1:2 – 47 – Хомутов (Стельнов) Вратари: Ивашкин (Михайловский, 21) – Абрамов.
Спасибо . Надо же какая интересная информация . Обожаю такое . Какие фамилии мало известные против Хомутова со Стельновым и победили . Еще раз спасибо . Здорово .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий