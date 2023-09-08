Билялетдинов о драках в игре с «Куньлунем»: «Мы не призываем к этому, но есть ситуации, в которых игрок должен отработать. Лучевников проявил себя достойно»

Зинэтула Билялетдинов высказался после победы над «Куньлунем» (5:1).

– Команда играла хорошо, мы сделали правильные выводы. Ребята и по игре здорово сработали, и креативно создавали много хороших моментов. Соперник изначально был неплохой, но когда мы забили и завладели инициативой, там уже было все понятно.

– сегодня провел почти 8 минут, забил гол. Насколько вы довольны им?

– Прежде всего ему было сложно играть, он не сразу выходил на лед, я его начал подставлять. В этом плане он молодец – сыграл, сработал, забил красивый гол. Я доволен, конечно.

– Вы сказали, что ваша команда играла креативно. Что мешает каждый матч так действовать?

– Вопрос хороший. Мы бы хотели всегда так играть, но не всегда получается. Нельзя забывать, что соперник еще существует, который тоже играет. Не все команды позволяют такое, но у нас достаточно много хороших игроков, которые должны так играть каждый матч. Будем стараться.

– в третьем периоде очень хотел забить, выходил почти в каждом звене. Это ваша установка?

– Он на самом деле хотел забить, даже немножко перестарался, можно сказать. Он хороший спортсмен, всегда хочет забить, сыграть хорошо. Тем более Саня с такими эмоциями. К сожалению, не получилось сегодня, но он забьет еще.

– Сегодня было четыре драки, одна даже после сирены. С чем вы это связываете?

– Не знаю, мы сейчас даже говорили – Костя Лучевников, такой спокойный парень, много никогда не говорит, а в такой ситуации проявил себя очень достойно, молодец. Эмоции, наверное, у него ситуация такая была. Мы не призываем к этому, но есть ситуации, в которых игрок должен отработать.

– тоже забросил первую шайбу сегодня. Такой трудовой гол из-за ворот – это его стиль?

– Должен сказать, что шайба неплохая, он действительно под воротами неплох. Особенно на коротком участке поля он быстро находит какие-то решения. Не всегда получается еще, но будем надеяться, что он будет лучше выглядеть, – сказал главный тренер « ».