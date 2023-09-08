Завгородний о СКА: «Ротенберг выстроил хорошую организацию, на уровне НХЛ»
Дмитрий Завгородний высказался о работе Романа Ротенберга в СКА.
– В ковидный сезон ты шесть матчей провел за СКА. Что тебе это дало?
– Замечательный опыт, Роман Борисович Ротенберг выстроил хорошую организацию. СКА – замечательная организация, на уровне НХЛ.
Валерий Николаевич Брагин знал меня еще по сборной, хорошо ко мне относился. Получил игровую практику.
Возник вариант с арендой, я, конечно, согласился, с радостью поехал, чтобы играть на хорошем уровне, – сказал нападающий «Сочи» Завгородний.
Роман Борисович - светило нашего хоккея.
Сразу же вспомнился наш замечательный и доброжелательный Роман. Надеюсь, и их конец будет похожим.