Завгородний о СКА: «Ротенберг выстроил хорошую организацию, на уровне НХЛ» 

Дмитрий Завгородний высказался о работе Романа Ротенберга в СКА.

– В ковидный сезон ты шесть матчей провел за СКА. Что тебе это дало?

– Замечательный опыт, Роман Борисович Ротенберг выстроил хорошую организацию. – замечательная организация, на уровне .

Валерий Николаевич Брагин знал меня еще по сборной, хорошо ко мне относился. Получил игровую практику.

Возник вариант с арендой, я, конечно, согласился, с радостью поехал, чтобы играть на хорошем уровне, – сказал нападающий «Сочи» Завгородний.