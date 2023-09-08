Завгородний о СКА: «Ротенберг выстроил хорошую организацию, на уровне НХЛ» 

Теги СКА НХЛ Валерий Брагин КХЛ Роман Ротенберг Сочи Дмитрий Завгородний Хоккей

Дмитрий Завгородний высказался о работе Романа Ротенберга в СКА.

– В ковидный сезон ты шесть матчей провел за СКА. Что тебе это дало?

– Замечательный опыт, Роман Борисович Ротенберг выстроил хорошую организацию. СКА – замечательная организация, на уровне НХЛ.

Валерий Николаевич Брагин знал меня еще по сборной, хорошо ко мне относился. Получил игровую практику.

Возник вариант с арендой, я, конечно, согласился, с радостью поехал, чтобы играть на хорошем уровне, – сказал нападающий «Сочи» Завгородний.

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8 комментариев

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Maxim Shumov
Не надо принижать Йозю. Он давно эту их ЭНХЛ перерос. Где вы там видели такую систему??
Роман Борисович - светило нашего хоккея.
+6
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Александр Войнович
СКА = НХЛ Premium
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Splin
🤣🤣🤣🤣✌️
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Wayne Gretzky 99
🤮🤮🤮
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Ковид 07.10.52
СКА - это просто космос...НХЛ отдыхает...если не считать эффективность украденных у народа госсредств...
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Oleg Olegov
Сегодня вышла новая серия сериала про Лейкерс, и там у Уэстхеда поехала крыша, и он постоянно повторял слово Система.
Сразу же вспомнился наш замечательный и доброжелательный Роман. Надеюсь, и их конец будет похожим.
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barbarian1991
В смысле на уровне? Извинись. НХЛ не доросла до системной системы.
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Вячеслав Совин
Ответ Maxim Shumov
Не надо принижать Йозю. Он давно эту их ЭНХЛ перерос. Где вы там видели такую систему?? Роман Борисович - светило нашего хоккея.
👍😃
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